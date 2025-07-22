«НАБУ теряет независимость». Национальное антикоррупционное бюро и САП опубликовали совместное заявление по поводу законопроекта № 12414

22 июля, 12:15
НАБУ и САП опубликовали совместное заявление (Фото: НАБУ / Facebook)

Парламент готовится ко второму чтению законопроекта № 12414, в который в последний момент внесены правки. В ведомстве заявили, что такие изменения «фактически уничтожат» независимость САП и деятельность НАБУ.

Об этом говорится в совместном заявлении НАБУ и САП.

В заявлении сказано, что в частности, законопроект предусматривает, что:

  • генеральный прокурор получает доступ ко всем делам НАБУ или может предоставить такой доступ любому другому прокурору;
  • имеет право давать обязательные письменные указания детективам НАБУ и, в случае их невыполнения, изменять подследственность, передавая дело другим органам;
  • может закрыть расследование по требованию стороны защиты;
  • сам разрешает споры о подследственности;
  • самостоятельно подписывает подозрения топ-чиновникам;
  • руководитель САП теряет право входить в группу прокуроров — это решает только Генпрокурор.

В ведомствах заявляют, что фактически в случае принятия этого законопроекта руководитель САП становится «номинальной фигурой», а НАБУ теряет независимость и превращается в подразделение Генпрокуратуры.

«Антикоррупционная инфраструктура Украины, построенная с 2015 года вместе с международными партнерами, будет разрушена. Призываем народных избранников воздержаться от голосования, которое может уничтожить независимость антикоррупционной системы в Украине», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде сегодня хотят рассмотреть поправки к законопроекту № 12414, который предусматривает поправки в Уголовный кодекс. По словам нардепа Ярослава Железняка, такие поправки фактически подчинят НАБУ генпрокурору и позволят во время военного положения передавать подследственные Бюро дела другим правоохранительным органам.

Кроме того, руководителем органа прокуратуры для прокуроров САП определяется генпрокурор, а не руководитель САП. Именно генпрокурор будет определять, какой прокурор будет следить за расследованиями НАБУ.

Генпрокурор получит право истребовать любое производство НАБУ и передать его на изучение другому прокурору.

Также хотят убрать норму о запрете забирать у НАБУ производства.

