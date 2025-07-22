Глава НАБУ: Допускаем давление и фабрикации дел против нас с САП, обратились к международным партнерам

Кривонос заявил, что НАБУ и САП могут оказаться под давлением, возможны сфабрикованные дела (Фото: НАБУ)

Директор НАБУ Семен Кривонос заявил об угрозе давления на антикоррупционные органы и не исключает негативного сценария — в частности следственных действий и возможного открытия дел против него и руководителя САП.

Об этом он сказал во вторник, 22 июля, во время пресс-конференции, сообщает Интерфакс-Украина.

«Ожидаем дальнейшего развития событий, в том числе просчитываем и негативные сценарии — оказание давления непосредственно на меня и руководителя САП, возможно, проведение следственных действий, склепание, извините на слове, каких-то дел, — мы допускаем, что все эти вещи могут произойти», — отметил Кривонос.

Он добавил, что в связи с риском потери независимости НАБУ и САП, антикоррупционные органы уже обратились к международным партнерам, в частности к Европейскому Союзу, правительству США, Международному валютному фонду и дипломатическим представительствам.

Кривонос также отметил, что во время рассмотрения законопроекта в Верховной Раде антикоррупционные органы поддерживали коммуникацию с иностранными партнерами, информируя их о ситуации.

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.

Законопроект, текст которого эксклюзивно получило Radio NV, вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Новации касаются деятельности НАБУ и САП и, как заявили ранее критики документа, ограничивают независимость работы этих органов. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

Transparency International Ukraine заявила, что законопроект может разрушить ключевые гарантии независимости НАБУ и САП.

Там утверждают, что законопроектом депутаты «серьезно нарушают» ст. 116 Регламента ВРУ, ведь кардинально меняют предмет регулирования проекта закона 12414.

Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что ЕС обеспокоен последними действиями Украины в отношении ее НАБУ и САП.

Впоследствии источники NV в антикоррупционной инфраструктуре сообщили, что Владимир Зеленский планирует подписать законопроект об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро еще до того, как получит официальную позицию со стороны председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.