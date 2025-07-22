«Шкурный интерес перевесил национальный». НАБУ и САП полностью теряют независимость — разговор с Юрчишиным о следующих и тех, кому это выгодно

22 июля, 21:41
Нардеп Ярослав Юрчишин объяснил последствия голосования ВР за норму, из-за которой НАБУ и САП полностью теряют независимость (Фото: Ярослав Юрчишин / Facebook)

Автор: Алексей Тарасов

Рада приняла законопроект, который приводит к полной потере независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), считает глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

Кто выгодополучатели и какими будут последствия для Украины, нардеп рассказал в интервью Radio NV.

— Какими будут последствия?

— Первый — полная потеря независимости НАБУ и САП, поскольку Офис генерального прокурора, то есть генеральный прокурор может истребовать любое дело подследственности НАБУ и передать другому правоохранительному органу. И на любом этапе.

