Нардеп Ярослав Юрчишин объяснил последствия голосования ВР за норму, из-за которой НАБУ и САП полностью теряют независимость (Фото: Ярослав Юрчишин / Facebook)

Рада приняла законопроект, который приводит к полной потере независимости Национального антикоррупционного бюро ( НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры ( САП), считает глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

Кто выгодополучатели и какими будут последствия для Украины, нардеп рассказал в интервью Radio NV.

— Какими будут последствия?

— Первый — полная потеря независимости НАБУ и САП, поскольку Офис генерального прокурора, то есть генеральный прокурор может истребовать любое дело подследственности НАБУ и передать другому правоохранительному органу. И на любом этапе.