Куда пропала Савченко и вернется ли она в Украину?

На 10:30 15 марта Надежда Савченко анонсировала брифинг по адресу главного управления СБУ, на 11:00 в тот же день СБУ вызывает ее на допрос

12 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил о вызове нардепа Надежды Савченко на допрос в СБУ на 13 и 15 марта по делу о задержании руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана. После этого появилось несколько противоречивых сообщений о ее местонахождении.

НВ рассказывает все, что известно о местонахождении Савченко и о том, собирается ли она возвращаться в Украину.

Вызов на допрос по делу Рубана

После задержания 8 марта Владимира Рубана с арсеналом оружия на КПВВ Майорск Надежду Савченко вызвали на допрос как свидетеля на 13 и 15 марта.

Об этом сообщили генпрокурор и СБУ. В сообщении на странице СБУ в Facebook от 12 марта говорится, что повестку для нее передали в аппарат Верховной Рады.

В то же время, пресс-служба Савченко заявила, что она находится с рабочем визитом в ПАСЕ и у нее запланирован ряд встреч с европарламентариями.

"Повесток, приглашений или каких-либо других документов Надежда Викторовна, соответственно, не получала", - отметили в пресс-службе.

12 марта в эфире Радио НВ народный депутат Антон Геращенко заявил, что с высокой степенью вероятности будут опубликованы видео- или аудиозаписи, которые доказывают вину Надежды Савченко в деле Рубана.

Нардеп добавил, что Савченко необходимо самой принять решение о возврате в Украину и определиться с тем, готова ли она предстать перед судом.

Фото с Савченко на заседании Европарламента в Страсбурге

12 марта на странице Савченко в Facebook появилось несколько сообщений о том, что она находится в Страсбурге на сессии ПАСЕ с фотографиями, на которых нардеп запечатлена в зале заседаний.

В этот же день Савченко опубликовала копию своего заявления на имя главы СБУ Василия Грицака, в котором пишет о том, что с 12 по 16 марта будет находится в Страсбурге с рабочей поездкой в Европарламент. В заявлении говорится, что она сообщила о своем отъезде в аппарат Верховной Рады.

Где на этой неделе работает ПАСЕ и может ли там быть Савченко

12 марта глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил на своей странице в Facebook, что на этой неделе все мероприятия ПАСЕ, а именно - заседания комитетов, проходят в Париже, и Надежды Савченко на них нет.

В то же время, в расписании работы ПАСЕ на сайте организации указано, что, кроме заседаний комитетов, которые действительно проходят с 12 по 16 марта в Париже, с 12 по 15 марта в Страсбурге проходит также сессия Европарламента.

13 февраля замглавы делегации Украины в ПАСЕ нардеп от Народного фронта Георгий Логвинский заявил в комментарии РБК-Украина, что Савченко нет на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы.

"Я не знаю, где находится Савченко, мне неизвестно об этом. Но в любом случае, это не заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. В настоящее время проходят только официальные заседания комитетов ПАСЕ в Париже. Парламентские заседания комитетов ПАСЕ проходят не в Страсбурге, и там госпожа Савченко отсутствует", - заявил он.

Логвинский также напомнил, что Савченко уже больше года не является членом ПАСЕ.

Кроме того, 13 февраля в Раде заявили, что ничего не знают о рабочей поездке нардепа Надежды Савченко в Европейский парламент в Страсбурге.

"С начала 2018 года Надежда Савченко не обращалась к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой отправить в зарубежные командировки и Андрей Владимирович распоряжение о заграничной командировке народного депутата Надежды Савченко не подписывал", - заявил пресс-секретарь спикера парламента Андрей Ковалев.

Луценко: Савченко в Испании

Генеральный прокурор Юрий Луценко 14 марта заявил, что Надежда Савченко может находиться в Испании.

"По ориентировочным данным, она (Савченко - ред.) находится на территории Испании, поэтому, пользуясь возможностью СМИ, я прямо обращаюсь к ней с просьбой завтра на 11:00 прибыть на допрос к следователю СБУ и дать объяснения по делу", - заявил он журналистам.

О том, что Савченко находится на территории Испании, Луценко говорит со 2 минуты 2 секунды

В случае, если Савченко не явится на допрос, Луценко заявил, что имеет достаточно оснований для начала процедуры лишения ее иммунитета народного депутата.

"В случае неявки нардепа Нажежды Савченко на допрос в СБУ я вынужден подать в ВР представление на снятие депутатской неприкосновенности, привлечение к уголовной ответственности и арест", - сказал он.

Анонс брифинга Савченко

Вечером 14 марта на странице Савченко в Facebook появился анонс ее брифинга, который должен состояться 15 марта в 10:30 в Киеве по адресу Аскольдов переулок, 3а. Это адрес Главного управления СБУ, куда, согласно сообщению ведомства, она должна явиться на допрос в этот же день в 11:00.

НВ