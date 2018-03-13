Геращенко: С высокой степенью вероятности будут опубликованы записи, доказывающие вину Савченко по делу Рубана

Народный депутат Украины Антон Геращенко допускает, что с высокой степенью вероятности будут опубликованы видео- или аудиозаписи, которые доказывают вину Надежды Савченко в деле Рубана. Об этом он заявил в эфире Радио НВ.

"Я допускаю, что они будут опубликованы. Дальше мы должны поступать по процедуре рассмотрения снятия депутатской неприкосновенности. Надежде Савченко будут даны две недели на дачу пояснений, после чего будет проведено соответствующее голосование", — сказал Геращенко.

Нардеп добавил, что Савченко необходимо самой принять решение о возврате в Украину и определиться с тем, готова ли она предстать перед судом.

Также Геращенко считает, что уже на следующей неделе Верховной Раде покажут видео обсуждения Рубаном использования незаконно провезенного оружия для покушения на целостность государственного строя Украины.

Напомним, что 12 марта народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу о задержании руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана.

Сам Рубан был задержан 8 марта на КПВВ Майорск с арсеналом оружия. Ему объявили подозрение по ч.1 ст. 263 УК Незаконное обращение с оружием, и ч.1 ст.14 Приготовление к преступлению, ч.3 ст.258 Террористический акт. Суд оставил его под стражей на 2 месяца.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Рубан со своей группировкой, куда, по версии прокуратуры, входили Захарченков, Березень, Лящ и Мезенцев, готовился дестабилизировать украинское общество с помощью массовых террористических атак.