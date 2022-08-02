На второй саммит Крымской платформы приглашены более 48 участников — Офис президента

2 августа, 16:11
Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква (Фото:Офис президента)

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква (Фото:Офис президента)

На второй саммит Крымской платформы, который пройдет онлайн 23 августа, приглашены не только 48 нынешних участников, а и представители стран Азии, Латинской Америки и Африки.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква во время брифинга во вторник, 2 августа.

«Приглашены не только действующие участники Крымской платформы. На сегодняшний день у нас есть 48 участников Крымской платформы, а [приглашены] и представители государств Азии, Латинской Америки и Африки. Сегодня украинская сторона активно работает над тем, чтобы как можно большее количество лидеров приняли участие в формате онлайн саммита Крымской платформы 23 августа», — сказал он.

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Также, по словам Жовквы, на октябрь 2022 года запланировано проведение саммита Крымской платформы с участием спикеров парламентов иностранных государств: «Это мероприятие будет проводиться офлайн в одном из государств-партнеров Украины. Сейчас ведется соответствующая работа».

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Ранее первая заместительница министра иностранных дел Эмине Джеппар сказала, что второй саммит Крымской платформы планируют провести 23 августа в онлайн-формате.

23 августа 2021 года в Киеве прошел учредительный саммит Крымской платформы — международного координационного механизма по деоккупации Крыма. В нем приняли участие представители 47 государств и международных организаций. По итогам встречи страны-участницы приняли совместную декларацию, в которой признали Россию страной-оккупантом.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Крым Российская агрессия Саммит Агрессия РФ Агрессия Москвы Оккупация Крыма Офис президента Украины Крымская платформа Игорь Жовква

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