«В Херсонской СБУ работали на Россию». Рефат Чубаров — о противодействии спецслужбам РФ и связи Харьковских соглашений с оккупацией Крыма 1 августа, 08:23 Эксклюзив НВ Рефат Чубаров, глава Меджлиса крымскотатарского народа (Фото:Александр Медведев / НВ)

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в интервью Радио НВ рассказал о предателях в управлении СБУ в Херсонской области и «триумфальном» возвращении российских спецслужб в Украину — подписании Харьковских соглашений, которое стало одной из предпосылок оккупации Крыма.

— Экс-главу управления СБУ в Крыму Олега Кулинича задержали 16 июля украинские силовики. Его обвиняют в государственной измене. Государственным бюро расследований было опубликовано подозрение, согласно которому он сотрудничал с Владимиром Сивковичем — заместителем секретаря СНБО в 2010–2013 годах. Вместе с Пятой службой ФСБ они создали организацию, которая должна была подрывать обороноспособность Украины. Известно ли вам что-нибудь о Кулиниче?

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— Об этом Кулиниче мне лично ничего не известно. Но у нас тоже есть разная информация от наших товарищей, которые в частности работали (некоторые — и работают сегодня) в Херсонской области. В случае необходимости мы можем поделиться этой информацией со следствием.

Могу сказать о том, что мгновенная оккупация Херсонской области создала условия для того, чтобы мы узнали некоторые вещи, которые не красят нашу Службу безопасности. Жаль, что это произошло в результате оккупации. Настолько мгновенно российские военные захватили офисы, в частности СБУ, что им в руки попали документы, которые не должны попасть к врагу. В частности, документы, характеризующие незаконную деятельность подразделений СБУ в Херсонской области.

Оказалось, что в 2020 году определенные чиновники СБУ в Херсоне готовили компрометирующие документы по Меджлису крымскотатарского народа, лидеров крымских татар и связаны с их антироссийской деятельностью.

В частности, мы готовились очень серьезно к проведению акции на админгранице между оккупированным Крымом и Херсонской областью, которая называлась Мир против насилия в оккупации. Это должна была быть массовая акция с привлечением европарламентариев, народных депутатов Украины, членов Меджлиса.

Это напечатали российские оккупанты сейчас. У меня нет сомнений, что этот документ является оригинальным. Некоторые чиновники подготовили материалы, в которых они не просто критиковали эту идею, а прокомментировали ее, и разместили в украинских СМИ. Разве это их задача?

— Уверен, что нет.

— Я очень долго могу объяснять ситуацию, но хочу сказать, что в недрах Херсонского управления СБУ работали люди по российским задачам. И они пытались ослабить всех, кто приложил усилия для укрепления возможностей защиты этих территорий в случае нападения России. И компрометация Меджлиса была одним из направлений, чтобы мы были там обессилены.

— Можем ли мы утверждать, что они больше не работают в Херсонской СБУ? У нас есть несколько фамилий, но, кажется, не так много. Должно быть значительно больше людей, которые отвечали бы за то, что вы говорите и за сдачу юга Украины.

— Думаю, что часть и работает. Надо расследовать все это. Есть начальники, которые давали незаконные, а скорее всего и преступные приказы. Есть исполнители. И уровень ответственности должен быть дифференцирован.

— Экс-министру юстиции Александру Лавриновичу и бывшему министру иностранных дел Константину Грищенко объявили подозрение в госизмене по делу о Харьковских соглашениях. Их подписали в 2010 году, и они давали право Черноморскому флоту РФ находиться на территории украинского Крыма. Как развивались события в Крыму после подписания соглашений?

— Как только были подписаны Харьковские соглашения, позиции морального сорта российского присутствия в Крыму очень укрепились. До этого мы все в Крыму осознавали и некоторые испытывали прямое давление, вмешательство российских спецслужб в крымские дела. Речь шла о чем угодно — кадровых назначениях, сферах инвестирования, российских банках или построении культовых сооружений в Крыму. После того, как россияне получили возможность якобы на законных условиях продлить срок пребывания [на полуострове], они уже считали Крым де-факто своим. В первую очередь, российские спецслужбы.

Можно говорить с предыдущими президентами, не хочу озвучивать фамилии… Хотя почему нет? Помню наш разговор с Виктором Ющенко. Это было задолго до Харьковских соглашений. Он говорил: «Какое бы по Крыму ни принималось решение, то российские спецслужбы через полтора часа это уже докладывают в деталях в Москве». Настолько они проникли [в то время] в органы власти Крыма. И Ющенко очень многое сделал для того, чтобы выжать и гласных, и негласных сотрудников спецслужб России, и [противодействовал] их сотрудничеству со службами Украины. Тогда принимались специальные решения и было прекращено так называемое сотрудничество. Это очень помогло, чтобы отстраниться от российских спецслужб.

Но потом с избранием Януковича президентом все триумфально это вернулось. И пиком триумфальности были Харьковские соглашения.

Я помню, мы и на заседании Курултая крымскотатарского народа принимали специальное решение по осуждению Харьковских соглашений, поскольку мы больше, чем все осознавали, что это на нашей, крымской земле надолго укреплялась российская морская военная база.

В 2014 году возможности для широкого вторжения с территории России в Крым российских войск создали подразделения Черноморского флота России. Они первыми вывели технику на улицы, они вывели своих военных на стратегические пункты. И спецслужбы России, которые были устроены в Черноморском флоте, были главными корректирующими российской агрессии на крымскую землю.

— Можем утверждать, что Харьковские соглашения стали предпосылкой аннексии Крыма?

— Может быть, они нашли бы другой повод. Но давайте представим: был ли тогда Путин готов, когда подписывались Харьковские соглашения, если бы украинское государство сказала бы жесткое «Нет»? Я не думаю, что тогда Россия была готова немедленно приступить к агрессии, экспансии, оккупации и попытке аннексии.

Трудно сказать, как бы оно происходило, если бы тогда политики Украины заняли принципиальную позицию, направленную на защиту украинских интересов. События могли бы разворачиваться совсем по-другому. Возможно, не сложилось условий для прямого вторжения российских войск на украинскую территорию.

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