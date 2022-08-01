Освобождения юга и Крыма нужно добиться в ближайшее время — эксперт 1 августа, 16:42 По мнению Евгения Глебовицкого юг Украины, включительно с Крымом, необходимо освободить в ближайшее время (Фото:NASA)

Евгений Глебовицкий, эксперт по долгосрочным стратегиям и участник Несторовской группы интеллектуалов заявил в интервью НВ, что Украине в ближайшее время нужно добиться освобождения юга и Крыма.



Он спрогнозировал, что Украина «будет крепко стоять на ногах до конца этого года и имеет хорошие перспективы, чтобы выдерживать доступные нагрузки и в следующем году».

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При этом эксперт допустил, что в результате политических процессов в США и Европе в течение следующего года Украине придется пойти на подписание промежуточного соглашения с Россией.

«Поэтому Украине сейчас столь важно добиться принципиального изменения ситуации на юге страны и в Крыму. Освобождение юга и Крыма — это то, чего важно достичь в ближайшее время. Политическое и военное руководство Украины это достаточно хорошо осознают. Для России вопросом победы или поражения есть ситуация в Крыму. Это не вопрос, сколько они контролируют земли Херсонской области или Запорожской, а именно Крым», — сказал Глебовицкий.

По данным и.о. главы Херсонской ОВА Дмитрия Бутрия, в Херсонской области освободили от оккупантов 46 населенных пунктов. Большинство освобожденных населенных пунктов расположены на севере региона — на границе с Днепропетровской областью. Еще несколько были освобождены на юге на границе с Николаевской областью.

По словам Бутрия, на деоккупированной территории есть села, которые практически разрушены на 90%. Они и сейчас находятся под постоянными обстрелами, а население в основном выехало.

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