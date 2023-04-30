Буданов о контрнаступлении: Ожидаемые результаты будут видны в ближайшее время 30 апреля, 14:30 Кирилл Буданов (Фото:NV)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что что первоочередная задача Украины во время предстоящего контрнаступления — освобождение всех оккупированных территорий.



«В ближайшее время все увидят ожидаемые результаты», — сказал он в интервью американскому телеканалу PBS.

Буданов также согласился с оценками официальных лиц США, которые надеются, что Украина, как минимум, сможет улучшить свои позиции вдоль линии фронта для поражения военной логистики россиян на территории оккупированного Крыма и в глубине Донбасса.

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28 апреля министр обороны Алексей Резников рассказал, что подготовка к контрнаступлению находится на завершающей стадии.

Ранее замминистра обороны Анна Маляр заявила, что украинские защитники и защитницы уже проводят контрнаступательные действия на востоке страны. Резников говорил, что украинское контрнаступление должно начаться в апреле-мае этого года на нескольких направлениях.