«Затягивать не будем». Зеленский заявил, что Украина начнет контрнаступление до получения истребителей F-16

29 апреля, 18:11
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Многоцелевой истребитель F-16 (Фото:REUTERS/Ann Wang)

Многоцелевой истребитель F-16 (Фото:REUTERS/Ann Wang)

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Украина не будет затягивать и начнет контрнаступление до того, как партнеры передадут многоцелевые истребители F-16.

Об этом Зеленский заявил в интервью финским, шведским, датским и норвежским журналистам.

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«Это очень помогло бы… Но мы понимаем, что так затягивать мы не будем, и мы будем начинать еще до того, как у нас появятся F-16 или что-то еще. Успокаивать Россию, что у нас есть еще несколько месяцев, чтобы начать учиться на самолетах, и потом уже начнем. Нет, так не будет. Мы начнем и будем идти вперед…», — отметил Зеленский.

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Глава Украинского государства добавил, что в начале полномасштабного вторжения Украина просила закрыть небо, чтобы защитить гражданское население, а сейчас — чтобы сопровождать контрнаступление ВСУ.

Зеленский подчеркнул, что реакцию России на получение Украиной самолетов бояться не стоит, потому что «самое старшное уже произошло, они начали полномасштабную войну».

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Истребители F-16 Владимир Зеленский Контрнаступление Война России против Украины

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