Зеленский отреагировал на слова Туска, что Украина будет воевать еще два-три года

Президент Владимир Зеленский прокомментировал слова премьер-министра Польши о том, что война в Украине может длиться еще два-три года . Во время разговора с журналистами глава государства отметил, что такой срок появился у европейских лидеров после его призыва обеспечить стабильную финансовую поддержку Украины.

«Я им сказал — мы не будем воевать десятилетиями, но вы должны показать, что способны стабильно поддерживать Украину финансово. Поэтому они и заложили ориентир на 2−3 года», — цитирует Зеленского Бабель.

Реклама

Президент подчеркнул, что война может завершиться раньше, однако Украина все равно будет нуждаться в средствах для восстановления. По его словам, одним из источников финансирования могут стать замороженные активы России.

«Если война закончится через месяц, мы будем тратить эти деньги на восстановление. Если она завершится не через месяц, а через какое-то время, значит мы их будем тратить на оружие. Просто у нас нет другого выхода. Но для [российского диктатора Владимира] Путина самое страшное в „русских“ активах, что Европа дала сигнал: нет смысла Путину продолжать воевать на истощение Украины. Потому что финансового истощения не будет», — подчеркнул Зеленский.

Ранее Туск в своем интервью британскому изданию Sunday Times заявил, что Зеленский сказал ему, что Украина готова воевать с Россией еще два-три года.

По словам польского премьера, он не сомневается, что Украина сохранит независимость, но главный вопрос — какой ценой и сколько еще будет жертв.

20 октября Зеленский выразил уверенность, что Украина приблизилась к окончанию войны, развязанной Россией. Он также добавил, что такое «настроение» сейчас царит у президента США Дональда Трампа и в мире — «давайте сейчас все силы бросим и закончим войну России против Украины».