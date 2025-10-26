Туск: Зеленский сказал мне, что Украина готова воевать еще два-три года

Туск и Зеленский на саммите лидеров Европейского Союза в Брюсселе, Бельгия, 23 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Yves Herman/Pool)

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сказал ему, что Украина готова воевать с Россией еще два-три года.

Об этом Туск рассказал в своем интервью британскому изданию Sunday Times.

По словам польского премьера, он не сомневается, что Украина сохранит независимость, но главный вопрос — какой ценой и сколько еще будет жертв.

«Президент Зеленский сказал мне, что он надеется, что война не будет длиться десять лет, но Украина готова воевать еще два-три года», — сказал Туск.

По словам польского премьера, российская экономика переживает «драматические» трудности, которые усилились из-за новых санкций, введенных Соединенными Штатами, и «не имеет никакого шанса выжить» в долгосрочной перспективе. В то же время Туск выразил сомнение относительно того, насколько «стабильным» будет санкционный подход президента США Дональда Трампа к Москве.

«Россияне находятся в действительно глубоких [экономических] затруднениях. Значит ли это, что мы можем сказать, что побеждаем? Вовсе нет. У них есть одно большое преимущество над Западом, особенно над Европой: они готовы воевать… в военное время это является абсолютно решающим вопросом», — отметил политик.

20 октября Зеленский выразил уверенность, что Украина приблизилась к окончанию войны, развязанной Россией. Он также добавил, что такое «настроение» сейчас царит у президента США Дональда Трампа и в мире — «давайте сейчас все силы бросим и закончим войну России против Украины».