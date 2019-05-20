Марк Мэнсон
Умные люди и глупые поступки. Как развить в себе эмоциональный интеллект
Иван Яковина
21 мая: В Крыму ищут сторонников независимости
Мелинда Хэринг
Только один день. Что сделал Зеленский?
Андрей Смирнов
ЗеПрезидент сделал Раде ЗеЭнд
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

В БПП отреагировали на заявление Зеленского о роспуске Рады

20 мая, 11:39
15512
Цей матеріал також доступний українською
В БПП отреагировали на заявление Зеленского о роспуске Рады - фото

Valentyn Ogirenko/Reuters

Зеленский заявил о роспуске Рады во время инаугурационной речи

Для роспуска Верховной Рады нужен указ президента Украины, заявил народный депутат из фракции БПП Иван Винник.

«Наверное, стране придется готовиться к выборам, при условии, что такой указ будет подписан и обнародован. Потому что само по себе заявление президента Зеленского с трибуны не запускает избирательный процесс, его запускает официально подписанный и опубликованный указ президента о назначении досрочных выборов», — пояснил он, пишет Интерфакс-Украина.

Винник добавил, что дискуссия относительно законности в данном случае не имеет никакого отношения к выборам.

Нардеп также предположил, что досрочные парламентские выборы могут состояться уже 14 июля.

Напомним, Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины.

Он также заявил о роспуске Рады.

Теги:   Верховная Рада Роспуск парламента Парламентские выборы Фракция БПП Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент Выборы в Раду

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Диалоги о бизнесе

23 мая, в Киеве, известные предприниматели Сергей Тигипко, Пётр Чернышов, Игорь Смелянский и Дмитрий Шимкив станут спикерами лекции НВ «Диалоги о бизнесе: как преуспеть в эпоху перемен».

Записаться на лекцию

Главное

Страны

Вчера, 05:18

img
Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Ники Лауда
Футбол

Вчера, 23:43

img
Украинская Премьер-лига: Черноморец обыграл Карпаты, Ворскла — Десну — видео
Политика

Вчера, 12:20

img
Климкин: Потенциал для внешней поддержки Украины исчерпан

ТОП 3

Политика

20 мая, 18:31

img
Инаугурация и громкие отставки. Как прошел первый день президента Зеленского — хроника
86054
Политика

20 мая, 15:31

img
Я не ссыкуха, в отличие от Зеленского. Острое видеоинтервью НВ с Яниной Соколовой
31192
Политика

20 мая, 20:48

img
Святослав Вакарчук назвал главную ошибку Порошенко за годы президентства
26775