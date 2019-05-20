В БПП отреагировали на заявление Зеленского о роспуске Рады 20 мая, 11:39 15512 Цей матеріал також доступний українською Valentyn Ogirenko/Reuters Зеленский заявил о роспуске Рады во время инаугурационной речи Valentyn Ogirenko/Reuters

Для роспуска Верховной Рады нужен указ президента Украины, заявил народный депутат из фракции БПП Иван Винник.

«Наверное, стране придется готовиться к выборам, при условии, что такой указ будет подписан и обнародован. Потому что само по себе заявление президента Зеленского с трибуны не запускает избирательный процесс, его запускает официально подписанный и опубликованный указ президента о назначении досрочных выборов», — пояснил он, пишет Интерфакс-Украина.

Винник добавил, что дискуссия относительно законности в данном случае не имеет никакого отношения к выборам.

Нардеп также предположил, что досрочные парламентские выборы могут состояться уже 14 июля.

Напомним, Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины.

Он также заявил о роспуске Рады.