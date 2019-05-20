Инаугурация и громкие отставки. Как прошел первый день президента Зеленского — хроника 20 мая, 18:31 86058 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Gleb Garanich Зеленский — самый молодой президент в истории Украины REUTERS/Gleb Garanich

В понедельник, 20 мая, состоялась инаугурация Владимира Зеленского — с этого момента он официально вступил в должность шестого президента Украины.

Новоизбранный президент принес присягу украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады. В парламент Зеленский отправился из Мариинского парка — ранее он пригласил всех желающих примкнуть к этому шествию.

В заседании ВР приняли участие глава ЦИК Татьяна Слипачук (объявила результаты выборов и вручила удостоверение президента) и глава КС Наталья Шаптала (привела Зеленского к присяге).

Новому главе государства также вручили символы его власти — штандарт, гербовую печать, булаву. Президент произнес инаугурационную речь.

После этого ему присягнули командующие видами Вооруженных сил Украины — шестой президент стал новым Верховным главнокомандующим страны.

Кроме того, в день своей инаугурации Зеленский вместе с супругой Еленой принимает в Мариинском дворце глав иностранных делегаций, которые прибыли в Украину на торжества. Он также проведет с ними двусторонние встречи в Администрации президента на улице Банковой.

41-летний Зеленский победил во втором туре выборов президента, набрав 73,22% голосов. Пятый президент Петр Порошенко получил 24,45%. Основатель Студии Квартал 95 стал самым молодым президентом в истории Украины.

НВ следило за главными событиями вокруг инаугурации президента.

Главное к 18:30

Владимир Зеленский официально вступил в должность и стал шестым президентом Украины. Он был приведен к присяге на торжественном заседании ВР.

и стал шестым президентом Украины. Он был приведен к присяге на торжественном заседании ВР. Новому президенту присягнули командующие всех родов войск ВСУ и главы силовых ведомств. Однако руководители Минобороны Степан Полторак и СБУ Василий Грицак сегодня подали в отставку .

командующие всех родов войск ВСУ и главы силовых ведомств. Однако руководители Минобороны Степан и СБУ Василий сегодня . В своей инаугурационной речи Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады и проведении выборов через два месяца. Президент также призвал парламент отменить неприкосновенность депутатов и судей, ввести уголовную ответственность за незаконное обогащение и уволить глав силовых структур — СБУ, ГПУ и Минобороны. Кроме того, Зеленский призвал Кабмин уйти в отставку.

Верховной Рады и проведении выборов через два месяца. Президент также призвал парламент отменить неприкосновенность депутатов и судей, ввести уголовную ответственность за незаконное обогащение и уволить глав силовых структур — СБУ, ГПУ и Минобороны. Кроме того, Зеленский призвал Кабмин уйти в отставку. Президент встретился с иностранными делегациями на торжественном приеме в Мариинском дворце, а затем провел встречи с главами пяти государств в Администрации президента на улице Банковой.

на торжественном приеме в Мариинском дворце, а затем провел встречи с главами пяти государств в Администрации президента на улице Банковой. Зеленский опубликовал декларацию за 2018 год. Ему с женой принадлежат 20 домов и квартир общей стоимостью 313 млн грн. Годовой доход президента составил 9,2 млн грн, его супруги Елены — 5,5 млн грн.

за 2018 год. Ему с женой принадлежат 20 домов и квартир общей стоимостью 313 млн грн. Годовой доход президента составил 9,2 млн грн, его супруги Елены — 5,5 млн грн. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о своем решении уйти в отставку — заявление он подаст в среду, 22 мая после заседания Кабмина.

Хроника событий: