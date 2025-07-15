«Мы способны остановить Россию». Буданов раскрыл Келлогу разведданные о подготовке Кремля к нападению на НАТО

Буданов и его заместитель генерал-майор Вадим Скибицкий участвовали во встрече с Келлогом (Фото: Рустем Умеров/Facebook)

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов во время встречи со спецпредставителем президента США Китом Келлогом раскрыл данные разведки по подготовке страны-агрессора России к нападению на НАТО.

Об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны в Telegram.

Буданов и его заместитель генерал-майор Вадим Скибицкий участвовали во встрече вместе с главнокомандующим ВСУ генералом Александром Сырским, начальником Генштаба генерал-майором Андреем Гнатовым, а также представителями разведывательного сообщества.

Американскую сторону ознакомили с текущей оперативной обстановкой, оценкой планов государства-агрессора РФ до 2036 года, а также с данными о подготовке Кремля к вооруженному конфликту со странами НАТО, говорится в сообщении ГУР.

«Имперские амбиции Кремля не ограничиваются Украиной — они охватывают всю Европу. Впрочем, при поддержке Соединенных Штатов мы способны остановить Россию и свести на нет ее военный потенциал», — подчеркнул Буданов.

Начальник ГУР поблагодарил правительство и народ США за постоянную политическую, экономическую и военную поддержку Украины.

«Россия признает только силу — именно через нее мы достигнем устойчивого мира», — подчеркнул он.

14 июля в Украину с официальным визитом прибыл спецпредставитель президента США по вопросам Украины и страны-агрессора России Кит Келлог.