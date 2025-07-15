В Украину прибыла первая партия БТР Patria 6×6, обещанная Латвией

Первые бронетранспортеры Patria 6x6 , которые Латвия обязалась передать ВСУ, уже прибыли в Украину. Об этом во вторник, 15 июля, сообщила премьер-министр Латвии Эвика Силиня во время встречи с украинским премьером Денисом Шмыгалем в Киеве.

Кроме того, по словам Шмыгаля, было достигнуто соглашение об усилении сотрудничества между производителями обеих стран, особенно в сферах оборонной промышленности, инноваций, а также в совместном производстве техники и беспилотных летательных аппаратов.

Реклама

1 июля правительство Латвии одобрило передачу украинским Вооруженным силам 42 бронетранспортеров Patria 6×6, запчастей к ним, а также другого оружия и боеприпасов, сообщил министр обороны страны Андрис Спрудс.

Он отметил, что Латвия оснастит и вскоре доставит это оборудование, и отметил, что военная поддержка Украины продолжится и достигнет 0,25% ВВП в 2025, а также в 2026 году.

Patria 6x6 — бронетранспортер, изначально разработанный одноименной финской компанией для обеспечения мобильности и защиты военнослужащих. Он способен перевозить до 10 бойцов, оборудован дизельным двигателем Scania мощностью 400 лошадиных сил, обеспечивает скорость более 100 км/ч и имеет запас хода до 700 км.