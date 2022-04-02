«Эта война не закончится быстро». Филатов рассказал, помогает ли городу почетный гражданин Днепра Пинчук

2 апреля, 16:09
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Виктор Пинчук, бенефициар холдинга Интерпайп (Фото:pinchukfund.org)

Виктор Пинчук, бенефициар холдинга Интерпайп (Фото:pinchukfund.org)

Предприятия бизнесмена и почетного гражданина Днепра Виктора Пинчука интегрированы в подготовку к обороне города и области, сообщил в эфире Радио НВ мэр Борис Филатов.

Война России против Украины — главные события 2 апреля

«Предприятия, которые входят в сферу его влияния, очень много помогают городу и стройматериалами, и техникой; и по переселенцам, и по беженцам. Большое количество материальных ресурсов передается для Вооруженных сил, тыла. Он помогает не персонально, а своими предприятиями. И вклад мы видим приличный», — сказал мэр.

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Однако Филатов не уточнил, общался ли он лично с Пинчуком.

«Давайте во время войны мы не будем выяснять персонально, кто, где, звонил или нет. <...> Нас интересует, чтобы были все логистические процессы налажены. А кто кому звонил и с кем разговаривал — это не имеет никакого значения», — считает городской голова Днепра.

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Также Филатов предположил, что война России с Украиной не закончиться быстро.

«Мы полностью ориентируемся на руководство нашего государства и не подвергаем сомнению все действия, которые они делают. <...> Я считаю, что эта война надолго. Россия завязла, ей нужны хоть какие-то, но победы, способы давления на нашу страну. Поэтому я бы не рассчитывал на то, что эта война закончится быстро. Нас в первую очередь интересует жизнеобеспечение и экономика, естественно, не говоря о наших победах на фронте» — добавил мэр.

https://www.youtube.com/watch?v=skCXOgNEScA

Этой ночью, 2 апреля, оккупанты обстреляли из системы залпового огня Смерч территории Криворожского района. Вражеские ракеты попали в гражданский сектор.

Ранее, 30 марта, в Днепропетровской области враг тоже нанес удар с воздуха. Две ракеты попали в нефтебазу, еще одна ракета попала в один из заводов.

Нефтебаза была полна топлива, объект уничтожен. Обломками другой ракеты повредили еще два бензовоза.

Редактор: Юлия Козина

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Теги:   Борис Филатов Днепропетровская область Виктор Пинчук Город Днепр Радио НВ Война России против Украины

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