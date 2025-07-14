Почему и зачем президент Владимир Зеленский хочет сделать премьер министра Дениса Шмыгаля министром обороны, а действующего главу МО Рустема Умерова — послом в США, в интервью Radio NV объяснил политолог Николай Давидюк.

— Николай, это надо так уметь: пробыть премьер-министром почти пять лет, и чтобы люди продолжали спорить, как же все-таки правильно звучит твоя фамилия — ШмЫгаль или ШмыгАль? Потому что я сказала ШмыгАль, а ты сказал ШмЫгаль. Давай поставим уже точку в этом вопросе, будем как-то одинаково называть.

— Да нет. Я помню эфир еще на Радио Свобода, когда его назначали, и мы в прямом эфире комментировали. Мой прогноз был, что так и не узнают. Я, правда, не думал, что он так долго пробудет [на посту премьера].

Но я думаю, что это как раз шекспировский секрет ШмЫгаля-ШмыгалЯ. И, мне кажется, не стоит ставить [точку], тем более, что его прочат на министра обороны.

— А это прямо новость, пусть тогда будет интрига.

— Просто в его назначении есть некоторые более интересные вещи, чем ударение, где оно может стоять.

— Давай тогда сначала начнем. Накануне президент Владимир Зеленский встретился со Шмыгалем и после этой встречи заявил, я процитирую, «о подготовке ощутимой управленческой трансформации». Николай, что ты понимаешь под выражением «ощутимая управленческая трансформация»? Что готовит Зеленский со Шмыгалем?