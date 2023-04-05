В Запорожской области оккупанты заселились в больницу с пожилыми людьми — мэр Мелитополя

5 апреля, 14:23
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Оккупанты разместились в больнице Запорожской области (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Оккупанты разместились в больнице Запорожской области (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

На оккупированной территории Запорожской области российские захватчики разместились в больнице, чтобы прикрываться мирным населением.

Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

«Оккупанты Запорожской области буквально прячутся за спинами мирных бабушек и дедушек: в Молочанске орки заселились в 3-этажное здание больницы», — отметил он.

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По словам Федорова, в подвале больницы оккупанты разместили своих своих раненых.

«Пока уцелевшие россияне живут в палатах на 1 и 3 этажах, а на 2 этаже на постоянной основе находятся одинокие гражданские старики», — добавил он.

Ранее Генштаб сообщал, что в оккупированном Мелитополе Запорожской области российские захватчики запугивают местных жителей вывозом в РФ и контрнаступлением Сил обороны Украины.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Больница Запорожская область Иван Федоров Война России против Украины

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