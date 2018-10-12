Губернатор и прокурор Сумской области, а также первый замглавы полиции работают в интересах нардепа Андрея Деркача – Мишель Терещенко

Мишель Терещенко, экс-мэр Глухова, который недавно сложил полномочия и заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины, в интервью журналу Новое Время заявил, что губернатор Сумской области Николай Клочко, а также областной прокурор и первый замглавы полиции работают на защиту интересов нардепа Андрея Деркача.

"Должность губернатора продается, раздаются взятки, чтобы прокуратура работала по инструкции. У нас в Сумской области есть пример - это Андрей Деркач, народный депутат, которого, к сожалению, выбрали люди пять лет назад. Губернатор области Николай Клочко - его человек, который работает на защиту интересов Деркача. Так же работает областной прокурор, первый замглавы полиции. Целый клан", - заявил Терещенко.

60-летний Мишель Терещенко - французский бизнесмен и потомок известного рода украинских предпринимателей и меценатов - отказался от французского гражданства в пользу украинского. 21 марта 2015 года президент Петр Порошенко вручил Терещенко паспорт гражданина Украины. 26 октября 2015 года он выиграл выборы в Глухове набрав почти 70% голосов.

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27 сентября он заявил о решении досрочно сложить полномочия городского головы. По его словам, на сессию горсовета в этот день, на которой должны были рассматривать в том числе бюджет, пришли только два депутата. По его мнению, "это саботаж", но причиной решения уйти с должности стала "не только сегодняшняя ситуация".

1 октября Терещенко заявил о решении баллотироваться на пост президента Украины. Он объяснил, что принял это решение, так как среди нынешних кандидатов в президенты не видит ни у кого политической воли для изменения страны и борьбы с коррупцией.

Читайте полный текст интервью с Мишелем Терещенко в свежем номере журнала Новое Время - №37 от 11 октября 2018 года