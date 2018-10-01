Мэр Глухова Терещенко решил баллотироваться в президенты

Терещенко занимал пост мэра Глухова с 2015 года

Мэр Глухова Мишель Терещенко заявил о решении баллотироваться на пост президента Украины.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

Городской голова пояснил, что среди нынешних кандидатов в президенты не видит ни у кого политической воли для изменения страны и борьбы с коррупцией.

"Поэтому я вынужден баллотироваться на должность президента Украины", - сказал он.

Терещенко также объявил о решении сложить полномочия мэра Глухова.

"Сложение полномочий местного главы никак не капитуляция, а мой вызов системе для последующих шагов для выполнения взятых обязательств перед глуховчанами", - резюмировал он.

Мишель Терещенко занимает должность мэра Глухова с 2015 года и является потомком рода украинских промышленников и меценатов Терещенко. Родился в Париже. 21 марта 2015 года президент Петр Порошенко вручил Терещенко паспорт гражданина Украины.