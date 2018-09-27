Мишель Терещенко решил досрочно сложить полномочия мэра Глухова

Мэр Глухова Мишель Терещенко решил досрочно сложить полномочия городского головы.

Эту информацию он подтвердил Украинской правде.

"Завтра буду писать заявление об увольнении с должности городского головы, а в понедельник буду делать пресс-конференцию в Киеве", - сказал Терещенко.

По его словам, на сессию горсовета в четверг, на которой должны были рассматривать, в том числе бюджет, пришли только два депутата. По его мнению, "это саботаж", но причиной решения уйти с должности стала "не только сегодняшняя ситуация".

"Они не дают нам работать нормально. Они взяли город в заложники", - сказал Терещенко о депутатах.

"Мы своими силами готовы были перестраивать город, а они не дают нам этого делать. Они хотят готовить выборы", - сказал Терещенко и заверил, что продолжит борьбу - но как именно, расскажет позже.

Мишель Терещенко занимает должность мэра Глухова с 2015 года и является потомком рода украинских промышленников и меценатов Терещенко. Родился в Париже. 21 марта 2015 года президент Петр Порошенко вручил Терещенко паспорт гражданина Украины.