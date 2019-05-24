Дмитрий Яблоновский
Разумная альтернатива референдуму
Андрей Смирнов
Зеленский хочет быть в каждом смартфоне
Александр Лиев
Реальный и дешевый инструмент. Как вернуть Крым
Светлана Ройз
О детях и взрослых. Почему мы живем жизнью своих родителей
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

«Готов уйти хоть завтра». Богдан объяснил, почему его назначили главой АП

Сегодня, 08:33
3564
Цей матеріал також доступний українською
«Готов уйти хоть завтра». Богдан объяснил, почему его назначили главой АП - фото

Gleb Garanich/Reuters

Богдан заявил, что не стремился работать на Банковой

Глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что готов покинуть должность «хоть завтра».

«Лично я — я готов хоть завтра уйти. Это только в плюс. Я туда не деньги пошел зарабатывать», — сказал он в эфире программы Право на власть, пишет ТСН.

Богдан также объяснил, почему его назначили на должность главы АП.

«Видимо, большинство присутствующих политиков знают, что я довольно-таки хороший адвокат и у меня очень много клиентов. И я немало зарабатываю. Почему я попал на эту должность? Потому что у меня большой опыт бюрократической работы, большой опыт юридической работы, большой опыт адвокатской работы. И так случилось, что в нашей команде нет другого, кто бы имел такой опыт», — пояснил он.

Глава АП добавил, что не стремился к руководящей должности на Банковой.

«Я бы туда очень не хотел. Там очень сложная обстановка, там очень сложные люди. Я для себя делаю задачу — дать за какой-то период возможность привести туда, возможно, в Верховную Раду после ее роспуска, и даст Бог, в Кабинет министров передовых людей, молодых, перспективных. Возможно, без опыта — чему-то их научить. И дать им возможность работать. Работать на пользу Украины», — резюмировал он.

Напомним, адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского, советник по юридическим вопросам Андрей Богдан возглавил Администрацию президента.

Позже он заявил, что прекратил адвокатскую деятельность.

Теги:   Администрация президента Украины Андрей Богдан Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Геополитика

Сегодня, 14:31

img
Разговаривать, но не сдаваться. Как Богдан предлагает вести переговоры с РФ
Футбол

Сегодня, 04:03

img
Динамо отказало итальянскому гранду в продаже лидера за 18 млн евро — медиа
Страны

Сегодня, 13:10

img
Британский премьер Тереза Мэй не смогла сдержать слез во время объявления о своей отставке — видео

ТОП 3

Политика

22 мая, 19:29

img
Зеленский прокомментировал отказ Рады рассматривать законопроект о выборах
31651
Политика

Сегодня, 07:00

img
Кто нанес «смертельный удар» Порошенко: главное из интервью Коломойского
19105
Политика

Сегодня, 07:58

img
Тимошенко раскритиковала идею референдума о примирении с РФ
17993