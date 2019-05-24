«Готов уйти хоть завтра». Богдан объяснил, почему его назначили главой АП Сегодня, 08:33 3564 Цей матеріал також доступний українською Gleb Garanich/Reuters Богдан заявил, что не стремился работать на Банковой Gleb Garanich/Reuters

Глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что готов покинуть должность «хоть завтра».

«Лично я — я готов хоть завтра уйти. Это только в плюс. Я туда не деньги пошел зарабатывать», — сказал он в эфире программы Право на власть, пишет ТСН.

Богдан также объяснил, почему его назначили на должность главы АП.

«Видимо, большинство присутствующих политиков знают, что я довольно-таки хороший адвокат и у меня очень много клиентов. И я немало зарабатываю. Почему я попал на эту должность? Потому что у меня большой опыт бюрократической работы, большой опыт юридической работы, большой опыт адвокатской работы. И так случилось, что в нашей команде нет другого, кто бы имел такой опыт», — пояснил он.

Глава АП добавил, что не стремился к руководящей должности на Банковой.

«Я бы туда очень не хотел. Там очень сложная обстановка, там очень сложные люди. Я для себя делаю задачу — дать за какой-то период возможность привести туда, возможно, в Верховную Раду после ее роспуска, и даст Бог, в Кабинет министров передовых людей, молодых, перспективных. Возможно, без опыта — чему-то их научить. И дать им возможность работать. Работать на пользу Украины», — резюмировал он.

Напомним, адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского, советник по юридическим вопросам Андрей Богдан возглавил Администрацию президента.

Позже он заявил, что прекратил адвокатскую деятельность.