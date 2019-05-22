Глава АП Богдан заявил, что прекращает адвокатскую деятельность
Глава Администрации президента Андрей Богдан подал заявление об остановке адвокатской деятельности.
Об этом он сообщил в Facebook.
Богдан пообещал избегать вопросов, связанных с конфликтом интересов с его адвокатской деятельностью.
«Я был адвокатом многих политиков и бизнесменов, но вас интересует одно, поэтому объясняю — я не являюсь юристом или адвокатом Коломойского», — написал он.
Напомним, что адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского, советник по юридическим вопросам Андрей Богдан возглавил Администрацию президента.
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