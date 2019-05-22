Глава АП Богдан заявил, что прекращает адвокатскую деятельность Вчера, 16:41 567 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Gleb Garanich Андрей Богдан возглавил Администрацию президента REUTERS/Gleb Garanich

Глава Администрации президента Андрей Богдан подал заявление об остановке адвокатской деятельности.

Об этом он сообщил в Facebook.

Богдан пообещал избегать вопросов, связанных с конфликтом интересов с его адвокатской деятельностью.

«Я был адвокатом многих политиков и бизнесменов, но вас интересует одно, поэтому объясняю — я не являюсь юристом или адвокатом Коломойского», — написал он.

Напомним, что адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского, советник по юридическим вопросам Андрей Богдан возглавил Администрацию президента.

Соучредитель Квартала 95 Сергей Шефир стал первым помощником президента.