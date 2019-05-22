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Глава АП Богдан заявил, что прекращает адвокатскую деятельность

Вчера, 16:41
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Глава АП Богдан заявил, что прекращает адвокатскую деятельность - фото

REUTERS/Gleb Garanich

Андрей Богдан возглавил Администрацию президента

Глава Администрации президента Андрей Богдан подал заявление об остановке адвокатской деятельности.

Об этом он сообщил в Facebook.

Богдан пообещал избегать вопросов, связанных с конфликтом интересов с его адвокатской деятельностью.

«Я был адвокатом многих политиков и бизнесменов, но вас интересует одно, поэтому объясняю — я не являюсь юристом или адвокатом Коломойского», — написал он.

Напомним, что адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского, советник по юридическим вопросам Андрей Богдан возглавил Администрацию президента.

Соучредитель Квартала 95 Сергей Шефир стал первым помощником президента.

Спецтема   Зеленский — новый президент

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