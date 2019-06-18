Фракцию БПП покинул еще один нардеп Вчера, 19:37 Цей матеріал також доступний українською НВ Еще один нардеп вышел из БПП НВ

Народный депутат Дмитрий Лубинець вышел из состава фракции БПП.

Об этом сообщила первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко, передает Укринформ.

«Согласно части 3-й статьи 60 Регламента Верховной Рады и согласно заявлению, поступившей в президиум, сообщаю о выходе из депутатской фракции Блок Петра Порошенко Дмитрия Лубинца», — сказала Геращенко.

Ранее нардеп Александр Грановский заявил, что вышел из партии БПП. Он призвал не искать какой-то сложный подтекст в его решении, «потому что его нет».

Также народные депутаты Светлана Залищук, Сергей Лещенко, Мустафа Найем и Аркадий Корнацкий официально вышли из фракции БПП.

Народный депутат Олег Недава покинул ряды фракции Блок Петра Порошенко.