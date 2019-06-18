Фракцию БПП покинул еще один нардеп
Народный депутат Дмитрий Лубинець вышел из состава фракции БПП.
Об этом сообщила первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко, передает Укринформ.
«Согласно части 3-й статьи 60 Регламента Верховной Рады и согласно заявлению, поступившей в президиум, сообщаю о выходе из депутатской фракции Блок Петра Порошенко Дмитрия Лубинца», — сказала Геращенко.
Ранее нардеп Александр Грановский заявил, что вышел из партии БПП. Он призвал не искать какой-то сложный подтекст в его решении, «потому что его нет».
Также народные депутаты Светлана Залищук, Сергей Лещенко, Мустафа Найем и Аркадий Корнацкий официально вышли из фракции БПП.
Народный депутат Олег Недава покинул ряды фракции Блок Петра Порошенко.