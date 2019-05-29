Грановский объявил о выходе из партии Порошенко Вчера, 15:47 Цей матеріал також доступний українською Александр Грановский/Facebook Грановский не намерен входить в Европейскую Солидарность Александр Грановский/Facebook

Народный депутат Александр Грановский заявил, что два дня назад вышел из партии Блок Петра Порошенко.

У себя в Facebook он сообщил, что принял решение продолжать «самостоятельный политический путь».



«По состоянию на эту минуту, я не планирую становиться частью нового парламентского списка партии Европейская Солидарность или же пользоваться партийной поддержкой этой силы в качестве самовыдвиженца», — отметил Грановский.

По словам нардепа, искать какой-то сложный подтекст в его решении не стоит, «потому что его нет».

Он поблагодарил соратников и коллег, а также отметил, что экс-президент Петр Порошенко «заслуженно вошел в историю Украины за принятые им смелые и исторические решения».

Также Грановский пообещал информировать общественность о своих дальнейших шагах.

