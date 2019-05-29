Грановский объявил о выходе из партии Порошенко
Народный депутат Александр Грановский заявил, что два дня назад вышел из партии Блок Петра Порошенко.
У себя в Facebook он сообщил, что принял решение продолжать «самостоятельный политический путь».
«По состоянию на эту минуту, я не планирую становиться частью нового парламентского списка партии Европейская Солидарность или же пользоваться партийной поддержкой этой силы в качестве самовыдвиженца», — отметил Грановский.
По словам нардепа, искать какой-то сложный подтекст в его решении не стоит, «потому что его нет».
Он поблагодарил соратников и коллег, а также отметил, что экс-президент Петр Порошенко «заслуженно вошел в историю Украины за принятые им смелые и исторические решения».
Также Грановский пообещал информировать общественность о своих дальнейших шагах.