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Фракцию БПП покинул еще один депутат

Сегодня, 16:08
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Фракцию БПП покинул еще один депутат - фото

НВ

Депутат вышел из БПП

Народный депутат Олег Недава покинул ряды фракции Блок Петра Порошенко.

Об этом сообщила заместитель председателя Рады Ирина Геращенко во время заседания парламента.

«Согласно поданному заявлению и ч. 3 ст. 60 регламента Верховной Рады, сообщаю о выходе народного депутата Украины Недавы Олега из состава депутатской фракции партии Блок Петра Порошенко в Верховной Раде Украины», — сказала она.

Ранее нардеп Александр Грановский заявил, что вышел из партии БПП. Он призвал не искать какой-то сложный подтекст в его решении, «потому что его нет».

Также народные депутаты Светлана Залищук, Сергей Лещенко, Мустафа Найем и Аркадий Корнацкий официально вышли из фракции БПП.

Теги:   Верховная Рада Фракция БПП

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