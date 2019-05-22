Официально: фракцию БПП покинули четыре нардепа Вчера, 14:35 1617 Цей матеріал також доступний українською Мустафа Найем/Facebook Залищук, Найем и Лещенко объявили о выходе из фракции БПП в один день Мустафа Найем/Facebook

Народные депутаты Светлана Залищук, Сергей Лещенко, Мустафа Найем и Аркадий Корнацкий официально вышли из фракции БПП.

Об этом сообщила вице-спикер Рады Ирина Геращенко на внеочередном заседании парламента.

«Согласно поданным заявлениям сообщаю о выходе народных депутатов Украины Залищук Светланы Петровны, Корнацкого Аркадия Алексеевича, Лещенко Сергея Анатолиевича и Найема Мустафы из состава депутатской группы Блок Петра Порошенко в Верховной Раде», — объявила она.

Напомним, Залищук, Найем и Лещенко объявили о выходе из фракции БПП в один день еще 28 февраля.