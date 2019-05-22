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Официально: фракцию БПП покинули четыре нардепа

Вчера, 14:35
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Официально: фракцию БПП покинули четыре нардепа - фото

Мустафа Найем/Facebook

Залищук, Найем и Лещенко объявили о выходе из фракции БПП в один день

Народные депутаты Светлана Залищук, Сергей Лещенко, Мустафа Найем и Аркадий Корнацкий официально вышли из фракции БПП.

Об этом сообщила вице-спикер Рады Ирина Геращенко на внеочередном заседании парламента.

«Согласно поданным заявлениям сообщаю о выходе народных депутатов Украины Залищук Светланы Петровны, Корнацкого Аркадия Алексеевича, Лещенко Сергея Анатолиевича и Найема Мустафы из состава депутатской группы Блок Петра Порошенко в Верховной Раде», — объявила она.

Напомним, Залищук, Найем и Лещенко объявили о выходе из фракции БПП в один день еще 28 февраля.

Теги:   Верховная Рада Фракция БПП Светлана Залищук Мустафа Найем Сергей Лещенко

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