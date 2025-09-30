Нардеп оценил публикацию The Economist о разрушенном доверии между украинской властью и обществом

Нардеп, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью Radio NV оценил статью The Economist о том, что доверие между украинской властью и обществом было разрушено.

«Любые социологические исследования могут быть оценены абсолютно по-разному и можно по-разному расставить акценты. Как бы кто ни критиковал президента Зеленского, уровень доверия среди граждан Украины у него очень высокий, по сравнению с любым другим президентом, который был на посту шесть лет. В этом сомнений нет ни у кого, я думаю, и аргументов против нет», — отметил Вениславский в эфире Radio NV.

Он добавил, что граждане всегда критикуют народных депутатов из-за абсурдных заявлений, решений, действий и голосования, и это абсолютно справедливо.

«Но когда эта критика специально подогревается определенными группами, в частности российскими специальными информационными операциями, то она приобретает такие очень неприятные признаки», — подчеркнул нардеп.

Вениславский добавил, что некорректно говорить о том, что уровень доверия украинцев к парламенту или правительству сейчас радикально отличается от уровня доверия к правительствам и парламентам в условиях мирного времени после определенного срока полномочий некорректно.

Он отметил, что люди всегда остаются недовольны деятельностью власти, а в условиях войны «это приобретает такие достаточно острые формы». По словам нардепа, люди видят, что их уровень жизни «не очень соответствует» заявлениям партии власти в начале каденции, которые ее представители делали без учета, что начнется полномасштабная война.

«Поэтому здесь закономерные выводы и закономерные оценки. Но говорить о том, что пропасть между властью и обществом на сегодня приобрела какие-то катастрофические размеры, я бы не стал, потому что все-таки общество поддерживает власть в ее борьбе за нашу независимость и территориальную целостность», — подытожил Вениславский.

23 сентября издание The Economist опубликовало статью, в которой, в частности, говорится о том, что Украина испытывает дефицит демократии, а доверие между обществом и властью подорвано.

В статье отмечается, что «недовольство достигло пика», когда правительство в июле предприняло попытку ограничить деятельность двух независимых антикоррупционных агентств, потому что их расследования слишком приблизились к высокопоставленным лицам.

Издание также приводит мнение еще одного высокопоставленного чиновника, который отметил, что «это выявило кризис в правительстве, панику перед лицом протеста».

По словам другого инсайдера, президент Украины Владимир Зеленский в начале каденции был более демократичным, чем сейчас.

The Economist также отметил, что сейчас решения принимаются все более узким кругом доверенных лиц, где главным является глава Офиса президента Андрей Ермак. Один из бывших министров, имя которого не раскрывается, описывает Зеленского и его помощника как «альтер-эго», которые фактически осуществляют совместное президентство.



Издание указывает на угрозы «для оппозиционных СМИ и их рекламодателей», развернутые судебные преследования против политических оппонентов, в частности, против бывшего президента Петра Порошенко.