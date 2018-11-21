Дело Савченко: нардепа оставили под арестом до 23 декабря

По данным следствия, Савченко готовила теракты в правительственном квартале

Киевский апелляционный суд принял решение оставить в силе решение Шевченковского районного суда Киева о продлении до 23 декабря срока ареста народного депутата Надежды Савченко.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Адвокат депутата Александр Шадрин заявил, что на заседании 20 ноября суд отказал в удовлетворении апелляции стороны защиты.

На данном этапе Савченко с адвокатами знакомятся с материалами так называемого дела Савченко-Рубана, расследование которого было завершено 1 августа.

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Надежде Савченко вменяют взаимодействие с главарями боевиков "Л/ДНР", сговор с руководителем Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимиром Рубаном и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.

Савченко признала, что причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий и разговорам об организации терактов. Но назвала это собственной спецоперацией.

Нардеп прошла тест на полиграфе, результаты которого, по данным СБУ, указали на намерения нардепа свергнуть конституционный строй и совершить теракты в правительственном квартале и в здании Верховной Рады.