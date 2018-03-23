Не только Порошенко. Савченко планировала покушение на Авакова и Турчинова - прокурор

Народный депутат Надежда Савченко планировала покушение не только на президента Петра Порошенко, но и на главу МВД Арсена Авакова и секретаря СНБО Александра Турчинова, заявил прокурор Александр Банник в суде по избранию меры пресечения, пишет 112 Украина.

По данным обвинения, Савченко планировала осуществить вооруженное нападение с использованием гранатометов, минометов и взрывных устройств на помещения и транспортные средства, где могли находиться Порошенко, Аваков и Турчинов.

Прокурор добавил, что ее целью было лишение их жизни.

Ранее сообщалось, что Савченко грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В суде Савченко объявила о начале голодовки.

Накануне Верховная Рада поддержала снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко, а также дала добро на ее арест и задержание.

После этого следователь СБУ задержал народного депутата Надежду Савченко. Она провела в СИЗО всю ночь.

Савченко инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков, заговор с Владимиром Рубаном, который уже под арестом, и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.

Савченко признала, что причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий и разговоров об организации терактов. Но назвала это собственной спецоперацией.