Закрытые кошельки власти. Только один министр из 22 членов Кабмина и 28 депутатов ВР из 410 добровольно задекларировали свое состояние — НАПК 16 февраля, 13:53 Эксклюзив NV Верховная рада Украины (Фото:Прессслужба Верховной Рады Украины)

Воспользовавшись войной, подавляющее большинство топ-представителей ВР, ОП и правительства решили вообще не отчитываться перед обществом о своих доходах, расходах и приобретенных активах.



Только мизерная часть топ-чиновников подала во время войны имущественные декларации за 2021 год.

Об этом рассказал заместитель председателя НАПК Артем Сытник, слова которого приводит NV в статье «Тайные сокровища элиты. Как руководители Банковой, правительства и почти все народные депутаты, прикрывшись войной, спрятали свое состояние».

Видео дня

В начале марта 2022-го в прошлом году парламент сделал необязательным для чиновников представление имущественных деклараций и их проверку со стороны НАПК. Таким образом процесс декларирования заморозился: должностных лиц обязали показать свое состояние уже после окончания военного положения.

По словам Сытника, из почти 750 тыс. декларантов (а это чиновники разных уровней) добровольно отчитались за 2021 год 474 тыс. человек — то есть около 60%. Однако среди топовых чиновников показатели не столь положительные.

«Как раз люди, которые не занимают должности, связанные с повышенными коррупционными рисками, подают декларацию, — объяснил Сытник. — А вот если, например, взять членов правительства, то из них только один министр образования [среди 22 представителей Кабмина] подал декларацию [Сергей Шкарлет]. Также ни один судья Конституционного суда не подал декларацию. А в Верховной Раде только 28 нардепов [среди 410] добровольно подали декларации».

Не отчитались, по его данным, и руководители ОП.

Сытник считает, что начало войны действительно было объективной причиной для приостановления подачи деклараций и проведения их проверки. Однако сейчас заместитель руководителя НАПК не видит никаких препятствий и аргументов против возобновления декларирования.