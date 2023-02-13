Чиновничий ящик Пандоры. Почему война и действия Кабмина спровоцировали всплеск коррупции на госзакупках — анализ NV 13 февраля, 18:06 Эксклюзив NV Скриншот (Фото:NV)

В начале войны правительство разрешило госструктурам делать закупки, минуя систему Prozorro. И в стране начался коррупционный бум, весь масштаб которого можно будет оценить лишь после победы.

В первые дни полномасштабного российского вторжения правительство Дениса Шмыгаля разрешило государственным структурам закупать товары и услуги, минуя систему прозрачных онлайн-аукционов Prozorro.

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С одной стороны, Кабмин ускорил логистику обороны, а с другой, открыл ящик коррумпированной украинской Пандоры. А ведь платформа ProZorro.Госсзакупки ежегодно била собственные рекорды экономии госсредств. Так, в 2021-м, благодаря созданию прозрачной конкурентной среды закупок, она сохранила казне более 40 млрд грн.

С легкой же руки Шмыгаля госсредства, после стабилизации военной ситуации вокруг столицы, продолжили расходоваться в закрытом режиме.

Как следствие, количество обнародованных в системе Prozorro контрактов сократилось в 2,6 раза по сравнению с 2021 годом. Четырехкратно уменьшилось и число аукционов.



И если в 2021-м более половины (800 млрд грн) расходной части госбюджета, равной 1,2 трлн грн, проходило через Prozorro, то в 2022-м первый показатель сократился до 500 млрд, а второй вырос до 1,5 трлн.

К концу года правительство и Верховная Рада попытались как-то исправить ситуацию, вернув большей части закупок прозрачность. Но все равно остались многочисленные исключения, в том числе касающиеся закупки товаров военного назначения и таких, что связаны с критической инфраструктурой.

ПОТЕРЯЛИ БЕРЕГА

Осенью 2022 года Юрий Николов, основатель проекта Наші гроші, отметил небывалый коррупционный всплеск в сфере госзакупок. Тогда ВСУ как раз провели две блестящие наступательные операции в Харьковской области и на правобережной Херсонщине.

«Им [чиновникам] показалось: все, война уже выиграна! Можно заняться коррупцией», — пояснил NV Николов.

Используя дарованное Кабмином право скрывать данные о военных закупках, структуры Минобороны (МО) перестали публиковать данные о тендерах, которые напрямую не касались сферы военных действий. Например, на приобретение продуктов для тыловых армейских частей.

Интерес Николова к этой истории перерос в расследование, итогом которого стал крупнейший с начала полномасштабного вторжения коррупционный скандал в МО, едва не стоивший главе ведомства Алексею Резникову кресла.

Основатель Наші гроші получил от своих источников документ — контракт, который свидетельствовал, что тыловики закупали продукты питания по сильно завышенным ценам. Притчей во языцех стали яйца, за которые МО было готово платить по 17 грн за единицу. При этом, что речь шла о крупном опте, а даже в рознице за одно яйцо просят 6−8 грн.

И это лишь один из наиболее откровенных примеров того, к чему привело игнорирование открытых аукционов.



«Закупочная коррупция распространяется страной, как метастазы, если ее вовремя не пресекать», — уверен Николов.