29 октября 2018, понедельник

Вакарчук рассказал, хочет ли стать президентом

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Вакурчук утверждает, что его не интересует пост президента
Фото: YES

Вакурчук утверждает, что его не интересует пост президента

Украинский музыкант Святослав Вакарчук заявил, что должность президента его не интересует.

Об этом он сказал на лекции в Харькове, сообщает Украинская правда.

"Я еще раз хочу сказать, не интересует меня эта должность (президента Украины - ред.), Меня интересуют изменения в стране", - отметил Вакарчук.

По его убеждению, политическая культура в стране осталась на уровне 1991 года.

Смотрите также

"Сознание прошло большой путь, а политическая культура осталась советская. Моя задача - говорить не о лицах, которые должны прийти к власти, а о политической культуре. Политическая культура должна быть изменена. Я вижу в этом свою цель", - добавил Вакарчук.

Новое Время приглашает

1 ноября в 19:00 поговорим с известными предпринимателями и инвесторами о том, что ждет украинский бизнес в 2020 году. Конкуренция или монополии. Инновации или маски-шоу. Инвестиции или чемодан без ручки. Развивать или продавать?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Политика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове