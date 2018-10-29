Вакарчук рассказал, хочет ли стать президентом

Вакурчук утверждает, что его не интересует пост президента

Украинский музыкант Святослав Вакарчук заявил, что должность президента его не интересует.

Об этом он сказал на лекции в Харькове, сообщает Украинская правда.

"Я еще раз хочу сказать, не интересует меня эта должность (президента Украины - ред.), Меня интересуют изменения в стране", - отметил Вакарчук.

По его убеждению, политическая культура в стране осталась на уровне 1991 года.

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"Сознание прошло большой путь, а политическая культура осталась советская. Моя задача - говорить не о лицах, которые должны прийти к власти, а о политической культуре. Политическая культура должна быть изменена. Я вижу в этом свою цель", - добавил Вакарчук.