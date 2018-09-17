Выборы-2019. Порошенко приблизился к Тимошенко в рейтинге кандидатов - опрос

Среди опрошенных - 40% респондентов, которые не определились с выбором или вообще не пойдут голосовать

Лидерами президентского рейтинга остаются Юлия Тимошенко и Петр Порошенко, свидетельствуют результаты социологического исследования трех исследовательских центров - КМИС, SOCIS и Центра Разумкова. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Однако положение кандидатов, имеющих высокие электоральные предпочтения, несколько изменилось. Анатолий Гриценко и Вадим Рабинович потеряли свои позиции.

Результаты опроса

Среди тех, кто планирует голосовать на выборах, за лидера Батькивщины голосовало бы почти 13%. Юлию Тимошенко больше поддерживают в Киевской, Черкасской, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областях. За Петра Порошенко готовы отдать голоса почти 8,5%.

Сторонники президента проживают в Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Тернопольской, Ровенской, Закарпатской, Черновицкой областях. Два основных кандидата сравнялись по голосам, когда респонденты отвечали на вопрос, кто из кандидатов победит.

По мнению опрошенных, больше всего Россия заинтересована в победе соглавы Оппозиционного блока Бойко

Почти одинаковую поддержку, около 7-8%, получили Святослав Вакарчук, Владимир Зеленский, Анатолий Гриценко и соглава Оппозиционного блока Юрий Бойко. По мнению опрошенных, больше всего Россия заинтересована в победе Бойко, лидера партии За жизнь Вадима Рабиновича и лидера Батькивщины Юлии Тимошенко.

Опрос проводился с 30 августа по 9 сентября путем стандартизированного интервью face-to-face во всех регионах страны, кроме оккупированных. Было опрошено более 10 тыс. респондентов.

40% опрошенных колеблется с выбором, отметил начальник отдела Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS Александр Чашковский, представляя опрос. 15%, по его словам, вообще, не пошли бы на выборы. Больше всего тех, кто проигнорировал бы выборы живет на юге и востоке страны.

"Юлию Тимошенко, Владимира Зеленского, Юрия Бойко поддерживают на юге, востоке. На западе, центральном западе, в Киеве больше поддержка у Порошенко, Вакарчука, Гриценко и Тимошенко. Те, кто не хотят участвовать в выборах или не могут определиться со своим выбором - 40%", - рассказал о результатах Чашковский.

Порошенко ассоциируется с армией

Кардинальных изменений в распределении электоральных предпочтений, по мнению эксперта, не произошло. По предварительным исследованиям социологов Фонда Демократические инициативы и Центра Разумкова, в лидерах были Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко, Петр Порошенко, Вадим Рабинович, Юрий Бойко, Владимир Зеленский, Олег Ляшко и Святослав Вакарчук.

Предыдущие рейтинги фиксировали лидерство Тимошенко, а действующего президента выводили на третье-четвертое место, отметил научный директор фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива Алексей Гарань. Рост рейтинга действующего президента, по мнению эксперта, связан с тем, что 24 августа фактически началась предвыборная кампания Порошенко.

Тимошенко и ее отношения с Путиным

Определение гражданами Юрия Бойко и Вадима Рабиновича, как наиболее пророссийских кандидатов, добавил эксперт, не удивляет. ЮлияТимошенко, по его мнению, попала в этот список благодаря мощному антирейтингу. Люди помнят ее деятельность в качестве премьер-министра и ее отношения с Путиным.

24 августа фактически началась предвыборная кампания Порошенко

Согласно исследованию, большинство опрошенных считают ситуацию в стране напряженной, а каждый четвертый - взрывоопасной. И только 7% опрошенных определяют ее как стабильную, отметил заместитель директора Киевского международного института социологии Антон Грушецкий. Причем, эти настроения доминируют во всех регионах страны, добавил эксперт.

"60% населения считают войну на Востоке важной проблемой. Далее следуют вопросы экономики, личной жизни людей. 48% считают проблемой низкий уровень зарплат и пенсий, 43% - повышение цен на коммунальные услуги", - отмечает Грушецкий.

Однако большинство граждан не поддерживают проведение массовых протестных акций. А возвращать оккупированные Россией территории предпочитают политико-дипломатическим путем.