Кого из кандидатов в президенты поддержат украинские олигархи и почему

Украинские олигархи принялись делать то, чем они занимаются регулярно, - двигать фигуры на глобальной политической доске, вознося вверх тех, кто согласился сотрудничать, и уничтожая оппонентов, пишет журнал Новое Время.

В итоге страна может получить привычное для нее плохое качество исполнительной и законодательной власти. Потому что деятельность отечественных миллиардеров, по словам Глеба Вышлинского, исполнительного директора Центра экономической стратегии, “ухудшает качество политики и мешает политической конкуренции”.

Сам себе олигарх

Ключевым игроком предстоящих президентских выборов станет Порошенко - уникальный кандидат, который еще и сам себе олигарх.

По данным группы Рейтинг, Порошенко - №2 среди претендентов: гарант имеет 15,6 % против лидерских 18,7 % у Тимошенко.

“Другим олигархам не нужно его [Порошенко] менять, - уверен внефракционный депутат Виктор Чумак. - Он является гарантом правил, которые устраивают всех”.

Другим олигархам не нужно его [Порошенко] менять

Владелец ДТЭК и Метинвеста на предстоящих выборах поддержит не только Ляшко, считает Анатолий Октисюк, эксперт Дома демократии. Миллиардер, мол, заинтересован и во втором сроке действующего президента. “Ахметов - олигарх, который сейчас очень хорошо зарабатывает”,- объясняет политолог, напоминая, что при нынешнем хозяине Банковой энергосектор, на котором действуют предприятия Ахметова, получил очень выгодные для последних тарифы.

Пинчук при нынешнем главе государства ничего не приобрел, но и не потерял. И потому он также проявит лояльность к повторным президентским амбициям главы государства, считает политолог Владимир Фесенко, - этот миллиардер традиционно ориентируется на Банковую. Тем более что у него хорошие отношения с Порошенко.

Кто выступит против

Среди участников топ-пятерки оте­чественной олигархии есть человек, определенно обиженный властью, - это Игорь Коломойский, потерявший при Порошенко-президенте многое, в том числе и ПриватБанк. И он‑то, скорее всего, поддержит кого‑то из оппонентов главы государства. Это может быть даже Тимошенко, говорят аналитики.

“Необязательно поддерживать деньгами: телеканал Коломойского [1+1] - это тоже инструмент политической борьбы”, - рассказывает Чумак. Сотрудничество с Леди Ю может быть косвенным: женевско-днепровский миллиардер поспособствует бывшей харьковской узнице даже тем, что начнет посредством своих медиаактивов методично “торпедировать” президента.

Идеальным политическим партнером для Коломойского, по мнению экспертов, стал шоумен Владимир Зеленский

Но идеальным политическим партнером для Коломойского, по мнению экспертов, стал шоумен Владимир Зеленский, руководитель студии Квартал-95, сотрудничающий с 1+1.

Также Коломойский наверняка поддержит и кандидата от партии УКРОП. Фесенко прогнозирует, что таковым может стать внефракционный депутат Александр Шевченко, совладелец связанного с основателем Привата горнолыжного курорта Буковель.

Заложник ситуации

Имеет свои счеты с президентом и Фирташ, ставший, по словам Виталия Кулика, директора Центра исследования гражданского общества, заложником ситуации. Он не станет сотрудничать с Тимошенко - Фирташ давно имеет зуб на Леди Ю. А Ляшко активен на предприятиях Ахметова.

Фирташ давно имеет зуб на Леди Ю. А Ляшко активен на предприятиях Ахметова.

Потому‑то создатель схемы газового посредничества, удерживаемый сейчас в Австрии по запросу США, вынужденно играет на стороне кандидата власти. Ведь лидер Оппоблока Бойко, соратник Левочкина и Фирташа, уже не фигурирует в уголовном расследовании Генпрокуратуры по так называемым вышкам Бойко. Да и в случае победы Порошенко Фирташ, по мнению Кулика, может рассчитывать на создание нового консенсуса.

Свой вклад в копилку президента миллиардер делает уже тем, что помогает - посредством Интера - Бойко: последний является удобным оппонентом для Порошенко во втором туре президентских выборов.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №14 от 12 апреля 2018 года