Президентские выборы - 2019: лидерами рейтинга названы Тимошенко, Зеленский и Порошенко

Соцопрос КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы Рейтинг назвал лидерами президентского рейтинга Юлию Тимошенко, Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Согласно данным опроса, за лидера Батькивщины Тимошенко готовы проголосовать на президентских выборах 21% респондентов.

Среди лидеров симпатий также шоумен Владимир Зеленский (11%), действующий президент Украины Петр Порошенко - 10%, и глава партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко - 10%.

Лидер партии Оппозиционная платформа – За життя Юрий Бойко получил 9%, лидер Радикальной партии Олег Ляшко - 8%, рок-музыкант, певец Святослав Вакарчук - 6%, народный депутат Евгений Мураев - 5%. Рейтинг остальных кандидатов - менее 5%.

Антирейтинг возглавляет президент Порошенко – более половины украинцев не проголосуют за него ни при каких обстоятельствах. Тимошенко в лидерах электоральных симпатий во всех макрорегионах страны, за исключением Донбасса, где она уступает Бойко.

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Опрос был проведен с 19 октября по 2 ноября 2018 года, было опрошено 10 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской обл. Статистическая погрешность составила не более 1%.

Петр Порошенко был избран главой государства на внеочередных президентских выборах 25 мая 2014 года. Согласно Конституции, очередные выборы президента Украины должны состояться в последнее воскресенье марта 2019 года.

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