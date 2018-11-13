13 ноября 2018, вторник

Президентские выборы - 2019: лидерами рейтинга названы Тимошенко, Зеленский и Порошенко

2 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Президентские выборы - 2019: лидерами рейтинга названы Тимошенко, Зеленский и Порошенко

Соцопрос КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы Рейтинг назвал лидерами президентского рейтинга Юлию Тимошенко, Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Согласно данным опроса, за лидера Батькивщины Тимошенко готовы проголосовать на президентских выборах 21% респондентов.

Среди лидеров симпатий также шоумен Владимир Зеленский (11%), действующий президент Украины Петр Порошенко - 10%, и глава партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко - 10%.

Лидер партии Оппозиционная платформа – За життя Юрий Бойко получил 9%, лидер Радикальной партии Олег Ляшко - 8%, рок-музыкант, певец Святослав Вакарчук - 6%, народный депутат Евгений Мураев - 5%.  Рейтинг остальных кандидатов - менее 5%.

Антирейтинг возглавляет президент Порошенко – более половины украинцев не проголосуют за него ни при каких обстоятельствах. Тимошенко в лидерах электоральных симпатий во всех макрорегионах страны, за исключением Донбасса, где она уступает Бойко.

Смотрите также

Опрос был проведен с 19 октября по 2 ноября 2018 года, было опрошено 10 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской обл. Статистическая погрешность составила не более 1%.

Петр Порошенко был избран  главой государства на внеочередных президентских выборах 25 мая 2014 года. Согласно Конституции, очередные выборы президента Украины должны состояться в последнее воскресенье марта 2019 года.

Политическая кухня. Кто толкает Зеленского в политику?

Мы в 2020 году. Как изменится Украина?

В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну".

Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Политика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове