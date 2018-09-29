Останется только один. Журнал НВ выяснил стратегии главных кандидатов в президенты

Через несколько месяцев в Украине официально стартует предвыборная кампания. Журнал Новое Время выяснил, какую стратегию изберут ключевые кандидаты в президенты накануне выборов, намеченных на 31 марта. Петр Порошенко будет защищать украинский мир, Юлия Тимошенко попытается удивить избирателей многочисленными программами, Олег Ляшко призовет на помощь Богородицу, а Юрий Бойко объединит всех бывших регионалов.

Жити по‑новому–2

Петр Порошенко - настоящий тяжеловес предстоящей кампании. И не только потому, что занимает кресло главы государства. Он имеет серьезный финансово-медийно-административный ресурс.

У главы государства уже собран костяк предвыборной команды. Глава штаба - Виталий Ковальчук, первый заместитель главы Администрации президента. Роль ключевого советника-политтехнолога традиционно исполняет депутат БПП Игорь Грынив, который традиционно работает в паре со своим однопартийцем Ярославом Лесюком.

Порошенко будет делать ставку на победу во втором туре / Фото пресс-службы президента

Спичрайтер в этой команде также имеется — это Олег Медведев, некогда сотрудничавший с Тимошенко, а ныне “поставляющий” речи главе государства.

О том, что все эти люди плотно занялись предвыборной игрой, свидетельствует тот факт, что Порошенко начал наращивать свой рейтинг.

Если в начале года в замерах социологов глава государства занимал четвертые-пятые места, то по сентябрьским данным совместного опроса компаний Социс, КМИС и Центра Разумкова, президент стал вторым, уступив лишь Юлии Тимошенко.

Президентская команда будет играть на победу - но не в первом туре, что вряд ли возможно, а во втором

О задачах, которые ставит перед собой на выборах команда Порошенко, НВ рассказал один из политтехнологов, близких к Банковой. По его словам, президент уже поднял на щит несколько тем: успешную дипломатическую политику и евроинтеграционные процессы, томос - предоставление украинской церкви автокефалии, а также создание боеспособной армии.

По сути, президентская команда будет играть на победу - но не в первом туре, что вряд ли возможно, а во втором. И для этого штаб главы государства постарается вывести на повторное голосование удобного для своего шефа оппонента. Таковым у Порошенко считают Тимошенко.

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Ее попытка номер Опять

Тимошенко, которая еще в 2017 году взобралась на первую строку президентских рейтингов и не уступает ее никому, сидеть сложа руки не намерена. Об этом НВ рассказал Алексей Мустафин, медиа-консультант штаба Леди Ю.

Тимошенко идет на выборы с утопическим курсом реформ /Фото Натальи Кравчук / НВ

По его словам, предвыборная стратегия вечной принцессы украинской политики разбита на четыре части ее Нового курса. Первые два – это продвижение конституционной реформы и экономический блок предполагающий "переход от олигархического сырьевого устройства к социальной рыночной экономике инновационного типа". Третья составляющая - новая политика мира: возврат оккупированных территорий, а также апелляция за помощью к США и Великобритании. Последний элемент программы Леди Ю носит название Новое качество жизни и посвящен росту социальной нагрузки на государство.

Там много интересных идей, но задумки от практики отделяет целая галактика

“Наша задача показать: у Тимошенко есть план, — говорит Мустафин. — Она не идет на выборы с пустыми руками”.

Те "смыслы и месседжи", которые сгенерировал штаб Тимошенко с ней само во главе, политолог Владимир Фесенко оценивает критически. Он назвал программу Леди Ю позитивной утопией, которую сложно реализовать. "Там много интересных идей, но задумки от практики отделяет целая галактика", - говорит эксперт.

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Первый непроходной

Формально третье и четвертые места в последнем рейтинге кандидатов в президенты заняла "непрофильная парочка" - шоумен Владимир Зеленский и рок-звезда Святослав Вакарчук. Однако оба упорно отрицают свое участие в выборах. И поэтому говорить об их избирательной стратегии невозможно. И запросы НВ, посвященные этой теме, Зеленский и Вакарчук проигнорировали.

А вот пятое место в сентябрьском исследовании настроений электората с показателем 7,6 % голосов оккупировал Анатолий Гриценко, лидер партии Гражданская позиция (ГП).

Денис Каплунов, представитель штаба Гриценко, заявил НВ, что главная задача их кандидата - не растерять рейтинг и доверие избирателей. И не увеличить показатель недоверия, который у этого политика оказался одним из самых низких среди конкурентов - лишь 8 %.

Анатоли Гриценко обладает минимальным показателем недоверия / Фото Натальи Кравчук /НВ

Каплунов считает: пока наибольшая проблема лидера ГП состоит в том, что электорат не воспринимает его как эксперта в экономике. А поэтому сейчас Гриценко максимально часто комментирует экономические темы.

Кроме того, команда бывшего главы оборонного ведомства, по словам Каплунова, хотела бы объединить усилия с партией Самопоміч львовского мэра Андрея Садового. Но последний пока медлит.

Недавно к коллективу штаба Гриценко присоединился внефракционный депутат Виктор Балога - один из трех братьев-парламентариев, представляющих в нынешнем созыве Закарпатье. В свое время он был главой Администрации президента Виктора Ющенко, считался одним из неформальных хозяев Закарпатской области.

Прошлое Балоги, по мнению ряда экспертов, делает этого политика токсичным - он даже способен "отравить" рейтинг Гриценко.

Один из представителей ГП на условиях анонимности рассказал НВ, что Балога должен привнести в команду Гриценко системность работы и организации предвыборного процесса. "У него большой опыт - как по выборам, так и в понимании того, что нужно делать, - заявил источник НВ. - Нам этого ой как не хватает".

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Жажда реванша

Оппозиционный блок (ОБ) тоже готовится к выборам, хотя единого кандидата у них еще нет. Один из ключевых политиков ОБ на условиях анонимности поведал НВ о том, каким образом планирует действовать этот политический союз.

Сейчас на финальной стадии находится процесс объединения блока с партией За життя Вадима Рабиновича. К новосозданному союзу, по словам собеседника НВ, присоединятся действующий мэр Харькова Геннадий Кернес и скандальный пророссийский политик Виктор Медведчук.

Внутри всего этого "консорциума друзей поневоле" идет, по словам источника НВ, борьба за единого кандидата на президентских выборах. Соперничают три группы: "газовая" во главе с депутатом Сергеем Левочкиным, "донецкая" миллиардера Рината Ахметова и "медведчуковская".

Среди сторонников Оппозиционного блока многие ассоциируют Бойко с Виктором Януковичем - мол, у них даже мимика и жестикуляция похожи

Пока основной претендент - депутат Юрий Бойко, лишь немного отстающий от Гриценко со своими 7,1 %. Среди сторонников ОБ, как показали данные фокус-группы, многие ассоциируют Бойко с Виктором Януковичем - мол, у них даже мимика и жестикуляция похожи. А это большой плюс для избирателей юго-востока страны - базового региона для оппоблоковцев.

Но представителей ОБ больше заботит не единый кандидат, а создание нового союза. Ведь их главная цель - парламентские выборы. "Мы строим новую большую партию, которая станет неким аналогом Партии регионов, но менее централизованной", - заявил высокопоставленный источник НВ в Оппоблоке.

На выборах в ВР “аналог Партии регионов” может рассчитывать на высокий результат, превратившись в головную боль для нового президента.

Эксперты уверены: одним из скрытых "друзей" ОБ станет партия Ляшко. Ведь ее лидер на сегодня обзавелся уникальным умением - он проводит встречи с трудовыми коллективами крупных предприятий, подконтрольных Ахметову. Сделать подобное без одобрения собственника невозможно.

Источник НВ в руководстве Оппоблока подтверждает, что миллиардер плотно работает с Радикальной партией.

Богородица во спасение

В начале беседы с НВ Андрей Лозовой, народный депутат от Радикальной партии Олега Ляшко (РПЛ), осенил крестным знамением рыбный салат. И лишь после этого приступил к трапезе и разговору.

Лозовой, близкий соратник Ляшко, рассказал, что команда РПЛ сделает ставку на общение с людьми.

"Лидер", по словам Лозового, уже объездил сотню мест по всей стране, встречался с людьми на различных предприятиях. В ходе этих поездок, часть из которых приходится на заводы миллиардера Рината Ахметова, якобы выкристаллизовывается программа кандидата.

Впрочем, у Ляшко, который с рейтингом 5,2% занимает 7-е место в рейтинге потенциальных кандидатов, есть и особые помощники в деле зарабатывания электоральных баллов. Возводя перст к небу, Лозовой сказал о них так: "Господь Бог, Богородица и двенадцать Апостолов - вот наши политтехнологи". И вернулся к рыбному салату.

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