Уже обратился к правоохранителям. Судья Верховного суда Львов отрицает наличие российского паспорта 16 сентября, 20:40 Богдан Львов (Фото:Скриншот видео Радио свобода via YouTube)

Заместитель председателя Верховного суда и руководитель Кассационного хозяйственного суда Богдан Львов отрицает наличие российского паспорта.

Его позицию опубликовал Верховный суд.

Он назвал материал журналистов Схем «фейком».

«Эта информация действительности не соответствует и является фейком. Гражданства России (как и паспорта и налогового номера) не получал, не имел и не имею», — заявил Богдан Львов и отметил, что в должности судьи у него не было ни одного случая предпочтения России или связанным с ней предприятиям.

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Львов связывает сообщение о российском паспорте с тем, что его хотят убрать с должности председателя суда, чтобы облегчить влияние на результаты рассмотрения хозяйственных споров со стороны заинтересованных лиц. В связи с этим судья обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Председатель Верховного суда Всеволод Князев отметил: если подтвердится российский паспорт Львова, то соответствующее решение должен принять Высший совет правосудия, состав которого формируется. Князев добавил, что на период проведения расследований доступ к государственной тайне Львова приостановили.

15 сентября журналисты Схем выяснили, что Львов получил паспорт РФ в 1999 году. Однако в 2017 году, во время конкурса на должность в суде, Львов указал в своей анкете, что у него нет гражданства другой страны.

Также в расследовании говорится, что судья имеет недвижимость, а именно двухкомнатную комнатную квартиру на Ленинградском шоссе в Москве. Ею владеют пополам теща судьи и его супруга.



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