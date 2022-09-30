Руководитель Bellingcat подтвердил наличие российского гражданства у судьи Львова 30 сентября, 14:56 Журналисты узнали о наличии паспорта РФ и квартиры в Москве у Богдана Львова (Фото:Радио Свобода)

Журналист-расследователь и руководитель Bellingcat Христо Грозев подтвердил наличие российского паспорта у заместителя председателя Верховного суда и главы Кассационного хозяйственного суда Богдана Львова.

Такое заявление он сделал после детального анализа документов, пишет Радио Свобода.

Грозев также исключил, что документы в реестрах могут быть подделкой, как об этом заявлял сам судья.

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По словам руководителя Bellingcat, Львов имел гражданство РФ задолго до публикации журналистами фактов. Российские базы, на которых они держатся, были выгружены много лет назад, и в них невозможно внести изменения.

«Я вижу, что Львов задолго до вашего расследования уже был в российских базах с несколькими российскими паспортами. При этом эти базы не появились сейчас, не появились в прошлом году, а были выгружены 5−6−10 лет назад. Поэтому я исключаю вариант, что ему либо недавно предоставили российское гражданство, либо он о нем не знал», — отметил он.

Грозев добавил, что паспорт Львова не считается аннулированным в публичной базе недействительных паспортов.

«Так что эти два метода проверки для меня доказывают, что у него действительный паспорт РФ», — резюмировал расследователь.

После выхода расследования сам судья признал, что в реестрах РФ есть данные о его гражданстве, но назвал их «качественной подделкой» и фейком.

Он заявил, что форма заявления гражданина на замену паспорта гражданина РФ, датированная октябрем 2012 года, которую обнародовали журналисты в своем расследовании, была якобы утверждена только в ноябре 2012 года — на месяц позже.

В то же время, журналисты приводят ряд публичных доказательств, что в тот период разными отделами использовались разные формы, в том числе точно такая, какую приводят Схемы.

Грозев также подтвердил, что форма именно такого вида, как опубликовали Схемы, уже использовалась в то время.

«Я видел такую ​​форму, как вы приводите, в обращении и раньше 2012 года», — отметил он.

В СБУ также подтвердили журналистам, что имеют данные о наличии у Львова гражданства РФ. На данный момент проводятся проверки. На период проведения расследований доступ к государственной тайне Львова приостановили.

15 сентября журналисты Схем выяснили, что Львов получил паспорт РФ в 1999 году. Однако в 2017 году, во время конкурса на должность в суде, Львов указал в своей анкете, что у него нет гражданства другой страны.

Также в расследовании говорится, что судья имеет недвижимость, а именно двухкомнатную квартиру на Ленинградском шоссе в Москве. Ею владеют пополам теща судьи и его супруга.