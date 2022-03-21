Потушить пока невозможно. Пожары в зоне ЧАЭС повышают радиационный фон — Госинспекция

21 марта, 21:09
Цей матеріал також доступний українською
Чернобыльская АЭС (Фото:ГО Європейський Інститут Чорнобиля / Facebook)

Чернобыльская АЭС (Фото:ГО Європейський Інститут Чорнобиля / Facebook)

В Чернобыльской зоне и за ее пределами в результате лесных пожаров повысился уровень радиоактивного загрязнения воздуха.

Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

Из-за того, что российские войска оккупировали Зону отчуждения, погасить эти пожары пока невозможно.

Видео дня

Специалисты предупреждают: если не погасить эти пожары, радиационное состояние может ухудшиться не только в Украине, но и за ее пределами.

Добавляется, что автоматизированная система контроля радиационного состояния в Зоне отчуждения не работает, поэтому очень сложно адекватно реагировать на соответствующие радиационные угрозы.

«Лесные пожары в холодный период года являются нетипичным явлением для Зоны отчуждения. Существует большая вероятность того, что в весенне-летний период интенсивности лесных пожаров в Зоне отчуждения могут достичь максимально возможных границ, что приведет (при отсутствии каких-либо противопожарных мер) к практически полному выгоранию радиоактивно загрязненных лесов в Зоне отчуждения и, соответственно, к значительному ухудшению радиационного состояния в Украине и всей Европе», — говорится в сообщении Госинспекции.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=336031145234813&id=100064837892613

Масштабные пожары в Чернобыльской зоне отчуждения в 2020 году

В 2020 году пожары в Чернобыльской зоне отчуждения длились с 4 апреля по 14 апреля. Всего на территории зоны отчуждения боролись с огнем более 400 человек и почти сотня единиц техники. Три самолета и три вертолета совершили сотни вылетов и сбросили более 460 тонн воды.

Также спасателям тогда помог дождь.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Киевская область ЧАЭС Радиация Чернобыльская АЭС Зона отчуждения Пожар возле ЧАЭС Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ