Потушить пока невозможно. Пожары в зоне ЧАЭС повышают радиационный фон — Госинспекция
Чернобыльская АЭС (Фото:ГО Європейський Інститут Чорнобиля / Facebook)
В Чернобыльской зоне и за ее пределами в результате лесных пожаров повысился уровень радиоактивного загрязнения воздуха.
Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.
Из-за того, что российские войска оккупировали Зону отчуждения, погасить эти пожары пока невозможно.
Специалисты предупреждают: если не погасить эти пожары, радиационное состояние может ухудшиться не только в Украине, но и за ее пределами.
Добавляется, что автоматизированная система контроля радиационного состояния в Зоне отчуждения не работает, поэтому очень сложно адекватно реагировать на соответствующие радиационные угрозы.
«Лесные пожары в холодный период года являются нетипичным явлением для Зоны отчуждения. Существует большая вероятность того, что в весенне-летний период интенсивности лесных пожаров в Зоне отчуждения могут достичь максимально возможных границ, что приведет (при отсутствии каких-либо противопожарных мер) к практически полному выгоранию радиоактивно загрязненных лесов в Зоне отчуждения и, соответственно, к значительному ухудшению радиационного состояния в Украине и всей Европе», — говорится в сообщении Госинспекции.
Масштабные пожары в Чернобыльской зоне отчуждения в 2020 году
В 2020 году пожары в Чернобыльской зоне отчуждения длились с 4 апреля по 14 апреля. Всего на территории зоны отчуждения боролись с огнем более 400 человек и почти сотня единиц техники. Три самолета и три вертолета совершили сотни вылетов и сбросили более 460 тонн воды.
Также спасателям тогда помог дождь.
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