Самые агрессивные бои. Что на самом деле происходит под Бахмутом — ответ ВСУ 3 февраля, 16:03 Украинский военный в Бахмуте, 27 января (Фото:REUTERS/Yan Dobronosov)

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в интервью Radio NV рассказал, что сейчас на самом деле происходит под Бахмутом.

«На самом деле Бахмут остается одной из самых горячих точек, где идут самые агрессивные бои. Противник пытается захватить контроль над трассой Константиновка-Бахмут, наши Вооруженные силы оказывают мощное сопротивление», — сказал Череватый Radio NV.

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Спикер Восточной группировки войск ВСУ рассказал, что в направлении Бахмута и окрестных населенных пунктов — Спорного, Васюковки, Благодатного, Красной Горы и Клещиевки — в течение этих суток враг наносил артиллерийские удары.

«107 ударов артиллерией разного типа — ствольной, реактивной. Произошло 23 боевых столкновения. В этих боях были убиты 127 оккупантов, 137 — получили ранения. Для понимания интенсивности: только в районе Соледара было 56 обстрелов и пять боевых столкновений за сутки», - отметил он.

По данным издания Bloomberg, в США считают, что Украине придется отойти от Бахмута и ждать танков.

Бахмут остается одной из самых горячих точек фронта. Российские оккупанты продолжают попытки его захвата, однако ВСУ дают отпор. В прифронтовом городе осталось около 5% мирного населения.

