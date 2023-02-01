«У оккупантов солидные потери». За сутки в районе Бахмута погибли 360 военных РФ, 290 ранены 1 февраля, 12:04 Вблизи Бахмута продолжаются бои (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Вблизи Бахмута Донецкой области идут бои. В течение суток российские оккупационные войска 151 раз обстреляли украинские позиции, 360 оккупантов погибли, 290 были ранены.



Об этом в комментарии Суспільному рассказал пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«Это Ямполевка, Спорное, Раздолевка, Благодатное, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Парасковеевка. Было 56 обстрелов и 13 боестолкновений в районе Соледара. Враг имеет солидные потери за сутки», — рассказал Череватый.

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По его словам, за сутки погибли 360 российских военных и 290 получили ранения.

Бахмут остается одной из самых горячих точек фронта. Российские оккупанты продолжают попытки его захвата, однако ВСУ дают отпор. В прифронтовом городе осталось около 5% мирного населения.

