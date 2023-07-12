У Зеленского — минус один. Из Слуги народа выгнали нардепа, подозреваемую в махинациях с правом выезда за границу 12 июля, 12:44 Людмилу Марченко, героиню видео от НАБУ с перебрасыванием стопки долларов через забор, исключили из президентской партии (Фото:Слуга народа)

Нардепа от Слуги народа Людмилу Марченко исключили из партии на фоне объявления ей подозрения НАБУ в злоупотреблении влиянием и получении неправомерной выгоды. Кроме того, Тернопольская областная организация СН досрочно прекратила ее полномочия.

Об этом в комментарии NV сообщила глава президентской партии Елена Шуляк.

В прошлую среду, 5 июля, когда НАБУ поймало на взятке помощницу Марченко, Шуляк инициировала созыв собрания Тернопольской облорганизации СН касательно исключения Марченко из ее руководящего состава — политического совета.

Видео дня

6 июля Тернопольская областная организация досрочно прекратила полномочия Марченко. В тот же день председатель партии соответствующим распоряжением исключила Марченко из членов партии.

«Партия Слуга Народа бескомпромиссно и быстро реагировала и будет реагировать на любые проявления коррупции», — заявила NV Шуляк.

Накануне, 11 июля, НАБУ объявило о подозрении действующему нардепу, которая помогала мужчинам призывного возраста попасть в систему Шлях для пересечения границы. НАБУ не назвало ее имя, но по данным СМИ речь идет о «слуге народа» Людмиле Марченко.

НАБУ и САП также опубликовали видео, на котором зафиксированы переговоры фигурантов дела, переписка депутата с помощницей и момент, на котором первая пытается выбросить взятку через забор своего частного дома.



На прошлой неделе НАБУ поймало помощницу Марченко на получении взятки за внесение данных в систему Шлях. В тот же день в доме Марченко в Тернопольской области детективы провели обыски.

Марченко и ее помощнице объявили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 369−2 УК Украины (злоупотребление влиянием), что предусматривает лишение свободы до 5 лет.

Людмила Марченко была избрана депутатом ВР от Слуги народа в 2019 году. В Раде она входит в Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВРУ, возглавляет подкомитет по вопросам законодательства о статусе народного депутата Украины.

До избрания депутатом Марченко работала в ООО Эпицентр К и ООО Новая линия ведущим специалистом департамента обучения и развития персонала.

Также она проводила обучение для ВПЛ в проекте ПРООН Развитие навыков предпринимательской деятельности среди ВПЛ и местного населения Луганской и Донецкой областей.