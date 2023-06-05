Замглавы Офиса президента Смирнов не смог ответить на вопрос о влиянии Портнова на украинские суды 5 июня, 19:31 Замглавы Офиса президента Андрей Смирнов (Фото:Офис президента)

Заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов не ответил на вопрос о возможном влиянии Андрея Портнова, экс-замглавы Администрации президента времен беглого экс-президента Януковича, на судебную систему Украины.

Интервьюерка Радио Свобода задала Смирнову вопрос, насколько Портнов, не находясь в Украине, может влиять не украинскую систему судопроизводства.



— Я даже не знаю, что вам сказать.

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— У него такое большое влияние?

— Не знаю, что вам сказать.

После уточняющих вопросов замглавы ОП сказал, что «не знает ответа».

«Давайте так. Нельзя постоянно судебную систему ругать, что они плохие. Там реально множество адекватных, вменяемых судей, профессиональных, честных, достойных… Мы верим в то, что судебная система должна стать наконец полностью независимой», — также заявил Смирнов.

В интервью он добавил, что, когда работал адвокатом, совершил ошибку и однажды сфотографировался с Портновым в Вене, после чего эта фотография его «преследовала» и его называли «человеком Портнова». Смирнов подчеркнул, что Портнов не причастен к его назначению в Офис президента и они — «носители разных ценностей».

Андрей Смирнов присоединился к команде Офиса президента в 2019 году, он занимается вопросами судебной реформы. Смирнов также работает по направлению создания специального международного трибунала для привлечения руководства страны-террориста России к ответственности за преступления в Украине.

Как отмечает Радио Свобода, Портнов — «архитектор» судебной системы Януковича.

После событий Революции достоинства и бегства Януковича Портнов покинул Украину и жил в Австрии. В 2018 году несколько месяцев руководил телеканалом NewsOne. Во второй половине мая 2019 года, после победы Владимира Зеленского на выборах президента, Портнов вернулся в Украину. В августе 2019 года СБУ закрыла дело о госизмене Портнова.

В декабре 2021 года он попал под санкции США. По данным американского Министерства финансов, Портнов «заслуженно обвиняется в использовании своего влияния… для принятия купленных решений в украинских судах» и «предпринял шаги по контролю над украинской судебной системой, влиянию на законодательство, стремился назначить лояльных чиновников на высшие судебные должности».

По данным проекта Схемы, Портнов выехал из Украины 3 июня 2022 года.