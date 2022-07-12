Портнов выехал из Украины в июне: пограничники отказались сообщить, на каких основаниях — Схемы 12 июля, 12:28 Андрей Портнов (Фото:aportnov.com)

Скандальный пророссийский деятель, бывший чиновник времен президентства Виктора Януковича Андрей Портнов выехал из Украины 3 июня через пропускной пункт в Закарпатской области, сообщают журналисты проекта Схемы.



По информации источников журналистов, Портнов выехал в соседнюю Венгрию через пункт пропуска для автомобильного сообщения Чоп (Тиса).

В Госпогранслужбе на просьбу журналистов объяснить, по каким основаниям 48-летний Андрей Портнов покинул территорию Украины во время действия ограничений для выезда мужчинам призывного возраста, отказались ответить, поскольку «содержание запроса касается предоставления персональных данных, регламентируемого Законом Украины «О защите персональных данных».

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Также журналисты Схем обратились с запросом в СБУ с просьбой сообщить, исследуют ли в службе деятельность Андрея Портнова, в частности, его связи с Российской Федерацией.

Андрей Портнов находится под санкциями США с декабря 2021 года. Портнова внесли в список лиц по так называемому «акту Магнитского». В этот список вносят высокопоставленных должностных лиц, причастных к нарушению прав человека и масштабной коррупции. В США он обвиняется в торговле влиянием на украинские суды.

Андрей Портнов до 2014 года в администрации президента при Викторе Януковиче отвечал за направление судоустройства.

После событий 2013−2014 годов и бегства Януковича Портнов покинул Украину и жил в Австрии. Во второй половине мая 2019 года, после победы Владимира Зеленского на выборах президента, Портнов вернулся в Украину. В августе 2019 года СБУ закрыла дело о госизмене Портнова.



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