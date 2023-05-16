Верховный Суд уже реформировали. Коррупция Князева — следствие половинчатых решений власти — Кошель 16 мая, 11:44 NV Премиум Всеволод Князев (Фото:Верховный Суд / Facebook)

Политолог Алексей Кошель в эфире Radio NV высказался по поводу того, что председателя Верховного Суда Всеволода Князева поймали на взятке в $3 млн.

«Мне хочется даже не анализировать эту ситуацию, потому что факт коррупции на лицо: все было четко продемонстрировано, вряд ли могут быть сомнения. Думаю, что во время обысков у других 18 судей мы также увидим пачки с долларами — возможно, меньшее количество, возможно, в другой обстановке. Но факт коррупции имеет место», — отметил Кошель.

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Вопрос, по его мнению, в другом, ведь речь идет об уже реформированном суде:

«Проходила процедура отбора [судей], работал парламент, меняли законодательство. Мы видели по отдельным моментам, когда Верховный Суд в своих решениях проявлял независимость. <...> А с другой стороны, мы увидели, что коррупция никуда не делась. Вопрос в том, сделает ли власть, прежде всего парламент, вывод из этой истории».

Сейчас, считает он, у политиков шок, ведь они вроде бы реформировали институт, но процесс оказался неэффективным:

«Это должно стать уроком, что нельзя проводить половинчатые решения. В ходе реформы Верховного Суда звучала критика. Говорили о том, что в отдельных моментах решения были частными».

Теперь парламент не должен откладывать решение этих вопросов, прикрываясь войной, убежден политолог.

«Проводить реформу судебной системы нужно. И я бы хотел верить в то, что это дело с председателем Верховного Суда, возможно, станет холодным душем для политиков. <...> Это долгий процесс очищения, но мы должны понимать, что судебная система — одна из ключевых реформ. Мы должны думать об Украине будущего, об Украине после войны, об Украине, куда должны прийти многие инвесторы. И для них вопрос снижения коррупционных рисков, качество работы независимой судебной системы — это ключевые факторы», — подытожил Кошель.

Главу Верховного Суда Князева подозревают в получении взятки в размере $3 млн. Информацию сначала распространили СМИ.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что разоблачили «масштабную коррупцию в Верховном Суде». Правоохранители не назвали имена фигурантов.

Князева избрали председателем Верховного Суда в конце октября 2021 года. С 2017 года занимал должность судьи и секретаря Верховной палаты ВС.