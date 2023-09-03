«Мне задачи ставят Зеленский и Ермак». Разговор с замглавы ОП Алексеем Кулебой о регионах, восстановлении Киевщины и атмосфере на Банковой 3 сентября, 12:32 NV Премиум Замглавы ОП Алексей Кулеба (Фото:Кулеба Алексей / Facebook)

Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Кулебу заместителем главы Офиса президента в начале этого года.

Он отвечает на Банковой за региональную политику. Ранее этим направлением занимался Кирилл Тимошенко, который написал заявление об отставке.

В интервью Radio NV Кулеба рассказал, чем он занимается на новой должности, какие у него отношения с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и каким образом он причастен к восстановлению Киевской области.

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— Что вы унаследовали от Кирилла Тимошенко? Что вы увидели, заняв эту должность?

— Действительно, мое направление сейчас — это региональная политика. И исключительно это.

Направление чрезвычайно большое. Оно касается двух основных составляющих. Это развитие наших регионов. Исходя из того, что сейчас идут активные боевые действия, война с Россией, о развитии мы можем говорить исключительно условно.

А вторая часть — это, конечно, координация деятельности регионов. Если очень коротко сформулировать, просто, чтобы это было понятно, то региональная политика — это концентрация и фокусировка всех государственных политик и всех государственных ресурсов, природных в частности, на их распределении внутри страны таким образом, чтобы каждый регион и страна в целом получала от этого максимальную выгоду. Причем выгоду в широких аспектах понимания этого слова. Это и социальный, и экономический, и любой. Поэтому это важное стратегическое направление.

Во время войны это имеет, конечно, особое значение и имеет немножко другой приоритет. Но он также логически очень понятен. Это о том, чтобы сфокусировать все наши ресурсы, все наши политики на потребностях тех регионов, которые сейчас стоят на линии активных боевых действий. Потому что там помощь нужна в первую очередь.

— Я хочу вернуться к своему вопросу относительно Кирилла Тимошенко. Он был человеком приближенным к президенту Зеленскому. Если руководитель такого важного направления меняется, это означает, что предыдущий руководитель чем-то не устраивал. Возможно, делал что-то не так, и его преемник, то есть вы, должен что-то делать по-другому. Поэтому я и спросил, что вы унаследовали? Какие задачи вам поставили?