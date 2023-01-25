День кадровых чисток. За что уволили Кирилла Тимошенко и при чем здесь руководители ОВА — интервью с Мартыненко 25 января, 09:03 Эксклюзив NV Кирилл Тимошенко (Фото:Офис президента Украины)

Александр Мартыненко, генеральный директор агентства Интерфакс-Украина, рассказал в интервью Radio NV о причинах увольнения заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко и о связи с этим увольнений ряда глав ОВА.

— Я бы все-таки начал с Министерства обороны. И там мы увидели, что был уволен Вячеслав Шаповалов, человек, отвечавший именно за закупки. Конечно, мы говорим об этом в контексте скандала, вызванного публикацией в Зеркале недели.



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Сейчас Вячеслав Шаповалов был уволен. Но там такое примечание. Речь идет о том, что, несмотря на то, что озвученные обвинения необоснованны и безосновательны, заявление Вячеслава Шаповалова об увольнении является достойным поступком в традициях европейской и демократической политики.



Демонстрация того, что интересы обороны выше, чем любые кабинеты или кресла. Как вы оцениваете именно коммуникацию Министерства обороны по поводу скандала? Кажется ли их риторика вам убедительной?



— Я так скажу, что мне было непонятно молчание первые два дня Министерства обороны. С другой стороны, здесь следует разбираться, почему молчали два дня. Потому что я понимаю, что журналист направил запрос на электронную почту, я так понимаю, что это где-то потерялось, кто-то не увидел, журналист не перезвонил. И на том все и кончилось. Поэтому материал получился без реакции Министерства обороны. Если они знали, что получится этот материал и не отреагировали, это, безусловно, их вина.



Если они об этом не знали и не видели электронку, а журналист не перезвонил и не спросил, где ответ — это его вина. Не знаю, как это было на самом деле, разобраться сейчас трудно. Что касается аргументации Министерства обороны: действительно, оно делалось очень быстро, я так понимаю буквально на коленях. Потому что там есть вещи, которые, с моей точки зрения, оправданы, есть вещи, просто запутывающие даже то, что было, и позицию, которая была у них с самого начала.



— Вы имеете в виду, что нужно яйца в килограммах мерить?

