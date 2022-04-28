«Референдума по „ХНР“ не будет». Интервью с мэром Херсона Колыхаевым — о дистанционной работе горсовета, пленных и разгоне митинга 28 апреля, 08:51 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Игорь Колыхаев (Фото:Игорь Колыхаев/Facebook)

Херсонский городской совет с 26 апреля работает дистанционно, а более 40% населения уже уехали из города, сообщил мэр Игорь Колыхаев. Коммунальные службы, по его словам, тоже остались без части своих работников, но пытаются обеспечить жизнедеятельность Херсона.

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В интервью Радио НВ Колыхаев рассказал, как функционирует город в оккупации, можно ли из него уехать, а также о том, почему россияне не хотят в Херсоне делать еще одну квазиреспублику.

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— Расскажите подробнее о ситуации в Херсоне. Во время разгона митинга в городе травмировали четырех участников, в каком они состоянии?

— Был митинг о единстве Украины, о том, что Херсон — Украина, никакой «ХНР». Вышли более 100 жителей нашего города, против них были применены шумовые гранаты и слезоточивый газ. Ранены четыре человека: один из них — 71-летняя женщина, сейчас находится в больнице; мужчина 50 лет с переломом ноги, выясняется состояние. Поддерживаю связь с врачами для того, чтобы подробнее предоставить информацию.

— Проукраинских активистов-херсонцев похищают. Известна ли их судьба и о каком количестве людей идет речь?

— На сегодняшний день все горожане находятся в очень тяжелом психологическом состоянии. По той информации, которой мы владеем, более 220 активистов были похищены из нашего города. [Около] 30 жителей вернули, остальные находятся в плену. Мы звоним и собираем информацию там, где они оставили свои координаты и телефоны, чтобы подробнее владеть [ситуацией].

— Как сейчас функционирует город, учитывая, что россияне выгнали работников горсовета из его помещения?

— Мы все вышли на дистанционную работу. [Недавно я был] на горводоканале с руководителем коммунального предприятия Скобликовым Виктором Викторовичем. Обсудили планы, потому что нужно, чтобы объекты критической инфраструктуры, коммунальные предприятия существовали. Горожане должны получать воду, это очень важное дело. Все остальные коммунальные компании работают в штатном режиме.

Многие выехали из нашего города — более 40%. Ехали на свой страх и риск, потому что у нас нет безопасных зеленых коридоров. Люди в телеграм-каналах находили друг друга, волонтеры их вывозили то в сторону Николаева, то в сторону Мелитополя, сейчас везут в сторону Кривого Рога.

На коммунальных предприятиях критической инфраструктуры выехало до 15% сотрудников, являющихся профессионалами и профессионально выполнявших свою работу. Это для города потеря. Мы сейчас перекрываем функционал выехавших людей теми, кто остался, чтобы нести наш город на руках, чтобы он имел жизнедеятельность и боролся за то, что мы — Украина.

— Есть ли сейчас у Херсона возможность выехать на подконтрольную Украине территорию? Зеленых коридоров не было, а рассказывали о случаях, когда россияне обстреливали машины на блокпостах.

— Безопасных зеленых коридоров не было. Люди на свой страх и риск выезжают машинами и бывает, что до трех суток стоят в очередях до 10 километров. Бывает, что они не проходят и разворачиваются. И не только из Херсона — это из Берислава, Новой Каховки, Каховки, люди уезжают из Херсонской области. Они волнуются, это первое и второе — смущенные слухами, что здесь будет «ХНР». Женщины и дети, прежде всего, выезжают из нашего города.

Бывает такое, что идут обстрелы, а люди находятся в полях. Это очень трагично для Херсонской области и для всей Украины, потому что идет война, люди переживают за свою жизнь.

— Как ведут себя в городе оккупанты? Они провозглашали, что будут делать референдум для того, чтобы создавать фейковую республику. Есть ли какие-то приготовления? Кто-нибудь из херсонцев помогает оккупантам в организации таких незаконных действий?

— Назначены комендант области и комендант города. Они назначили нового главу облгосадминистрации — Сальдо Владимира Васильевича, и нового городского голову — Кобца Александра Юрьевича.

Относительно референдума. У меня нет точной информации. Общаюсь с жителями нашего города и вижу, что нет признаков того, что будет референдум. Когда они будут его планировать — трудно сейчас сказать.

Что я вижу: референдума не будет. Думаю, что они скорее всего [планируют область] присоединять к [Крыму]. Делать еще одну квазиреспублику нет смысла. Подготовки к референдуму нет.

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